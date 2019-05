WHO končuje letno srečanje držav članic v Ženevi, v okviru katerega so konec preteklega tedna potrdili posodobljen mednarodni katalog bolezni in poškodb (ICD-11). Foto: EPA

WHO je v ponedeljek pomotoma sporočil, da je izgorelost uvrstil v posodobljeno mednarodno klasifikacijo bolezni (ICD-11). Danes so pojasnili, da izgorelost še naprej obravnavajo kot "pojav pri delu", zaradi katerega lahko posameznik poišče pomoč pri zdravniku, vendar ni uvrščen med bolezni, navaja spletna stran Medicalxpress.

Izgorelost zaradi dela je bila navedena že v prejšnji različici kataloga (ICD-10), a so zdaj spremenili definicijo stanja glede na obstoječe raziskave in izgorelost opredelili kot "sindrom, ki se pojavi kot rezultat kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ni bil primerno obravnavan".

Sindrom se izraža na tri načine, in sicer kot utrujenost in občutek pomanjkanja energije, povečan mentalni odpor do dela ali negativizem in cinizem do dela ter pomanjkanje profesionalne učinkovitosti.

"Izgorelost je povezana predvsem s službenim področjem in naj se ne bi uporabljala pri opisovanju izkušenj z drugih področij življenja," so še zapisali strokovnjaki.

Bolezen zasvojenosti z videoigrami ni bila pomota

V posodobljeno klasifikacijo bolezni (ICD-11), ki bo začela veljati januarja 2022, so vendarle uvrstili tudi kompulzivno spolno vedenje in zasvojenost z videoigrami. Kompulzivno spolno vedenje so opredelili kot duševno motnjo, ne pa tudi kot zasvojenost.

Novost je tudi umik transspolnosti s seznama duševnih motenj. Transspolnost je po novem uvrščena med "stanja, povezana s spolnim zdravjem", še poroča Medicalxpress.