Razmere na področju telesne nedejavnosti mladih po svetu so skrb vzbujajoče, opozarja WHO. Foto: EPA

Delež nezadostno telesno dejavnih deklet v 27 državah je narasel na več kot 90 odstotkov leta 2016, zadnje leto, za katerega so znani podatki. Obstajajo precejšnja spolna razhajanja. Dekleta tako zaostajajo za fanti v telesnih dejavnostih v vseh državah razen štirih, in sicer v Afganistanu, Samoi, Tongi in Zambiji.

WHO pravi, da je položaj resen in da je nujno potrebno ukrepanje, da bi mlade spodbudili h gibanju. Nedejavnost namreč ogroža njihovo zdajšnje in prihodnje zdravje, poroča Guardian.

Raziskava, ki so jo izvedli v šolah v 146 državah po svetu, ugotavlja, da je bilo na področju telesne dejavnosti za mladostnike med 11. in 17. letom starosti od leta 2001 malo napredka, zato naj cilji WHO-ja glede tega ne bi bili doseženi.

Članice WHO-ja so se lani dogovorile, da bodo do leta 2030 zmanjšale nedejavnost za 15 odstotkov. Za le nekaj odstotnih točk se je ta zmanjšala med fanti, ne pa tudi med dekleti, kaže raziskava.

V Združenem kraljestvu, recimo, je bilo leta 2016 premalo dejavnih več kot 85 odstotkov deklet in skoraj 75 odstotkov fantov. Fanti so dejavnejši v ZDA, kjer jih je premalo dejavnih 64 odstotkov (leta 2001 jih je bilo 71 odstotkov), deklet pa je tam premalo dejavnih 80 odstotkov.

Najboljše stanje na tem področju je v Bangladešu, kjer je premalo dejavnih "le" 63 odstotkov fantov in 69 odstotkov deklet.

Zaradi pomanjkanja napredka na področju nedejavnosti mladostnikov so v WHO-ju zaskrbljeni.

Mladostnikom se priporoča, da uro na dan porabijo za zmerno do živahno telesno dejavnost, kar vključuje hojo, kolesarjenje v šolo ali igranje.

Telesna dejavnost je pomembna za razvoj kosti in mišične moči ter zdravje srca in pljuč. Z gibanjem se mladi izognejo čezmerni telesni teži, boleznim srca, rakom in sladkorni bolezni. Vse več je tudi dokazov, da gibanje pomaga pri kognitivnem razvoju, pa tudi pri družbenih in motoričnih sposobnostih.

Fiona Bull, vodilna strokovnjakinja WHO-ja na področju telesne dejavnosti, meni, da bi lahko bila mesta bolje načrtovana, da bi spodbujala dejavno življenje, za mladostnike pa je pomembno tudi spodbujanje staršev.

WHO sporoča, da je potrebna sprememba kulture. Mladi preveč časa preživijo na telefonih, prenosnih računalnikih in igralnih konzolah, meni Fiona Bull. WHO je zato že predlagal omejevanje časa, ki ga mlajši od petih let, preživijo sede pred zasloni.

Mark Tremblay iz kanadskega raziskovalnega inštituta pediatrične bolnišnice vzhodnega Ontaria je dejal, da je telesna nedejavnost četrti največji dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt po svetu.