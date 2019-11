Foto: AP

Samo lani je tako pljučnica zahtevala življenja 800.000 otrok, mlajših od pet let, medtem ko je na primer zaradi diareje lani umrlo 437.000 otrok v tej starosti, 272.000 pa zaradi malarije. Več kot polovica vseh smrtnih žrtev zaradi pljučnice se je zgodila v petih državah - v Nigeriji je lani vzela 162.000 otroških življenj, v Indiji 127.000, v Pakistanu 58.000, v DR Kongo 40.000, v Etiopiji pa 32.000.

"Vsak dan zaradi pljučnice, bolezni, ki je ozdravljiva in ki jo je v večini primerov mogoče preprečiti, umre skoraj 2.200 otrok, mlajših od pet let," je ob svetovnem dnevu pljučnice dejala izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. "Za spopad s to boleznijo so ključne odločne globalne zaveze in povečanje naložb," je poudarila in dodala, da bo milijone otroških življenj mogoče rešiti le s stroškovno učinkovitimi zaščitnimi in preventivnimi ukrepi ter zdravljenjem.

"Simptom zanemarjanja in neenakosti"

"To je pozabljena globalna epidemija, ki terja hiter odziv mednarodne skupnosti," pa je poudaril izvršni direktor britanske organizacije Save the Children Kevin Watkins. Kot je izpostavil, milijoni otrok umirajo, ker nimajo dostopa do cepiv, cenovno dostopnih antibiotikov in rutinskega zdravljenja s kisikom. "Epidemija pljučnice je simptom zanemarjanja in neopravičljivih neenakosti pri dostopu do zdravstvene oskrbe," je dodal.

Povzročitelji pljučnice, akutnega infekcijskega vnetja pljuč, so bakterije, virusi ali glive. Pljuča se zaradi okužbe napolnijo s tekočino in gnojem, oboleli pa le s težavo dihajo.

Pljučnica največje tveganje predstavlja za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in tiste, ki živijo na območjih z zelo onesnaženim zrakom in nečisto vodo. V določeni meri jo je mogoče preprečiti s cepljenjem, prav tako pa je ob pravi in pravočasni diagnozi preprosto ozdravljiva s poceni antibiotiki.

Mednarodne organizacije bodo januarja v Španiji svetovne voditelje gostile na prvem globalnem srečanju, posvečenem pljučnici pri otrocih.