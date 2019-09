Rajko Kenda je za razdor in slabe odnose v programu kardiologije v prvi vrsti okrivil Tomaža Podnarja. Foto: TV Slovenija

Rajko Kenda, ki je Pediatrično kliniko kot strokovni direktor vodil med julijem 2009 in septembrom 2017, je pred preiskovalno komisijo Državnega zbora uvodoma opozoril, da Pediatrična klinika in otroška srčna kirurgija nista eno isto ter da direktor pediatrije ne more biti odgovoren za delo na kirurgiji.

Kot je dejal, ga je na težave v programu otroške srčne kirurgije prvi opozoril vodja službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki Tomaž Podnar. S tem sta seznanila generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in od takrat so potekali nešteti sestanki, zato je trditev, da niso ukrepali, po njegovih besedah "globoko neresnična".

"Vsi smo si bili enotni, kaj je treba narediti in da je to treba narediti. Ampak eno je pismo dedku Mrazu, drugo je pa, kaj najdeš pod novoletno smrekico," je bil slikovit Kenda. "Ampak dedku Mrazu ste pisali kakšnih dvajsetkrat," ga je hitro opomnila predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec. "Ja, res je, ampak eno je, ko ti misliš, da je to dedek Mraz, drugo pa, ko vidiš, da sta to mami in oči," je pri metafori vztrajal Kenda in dodal, da sklepi niso bili sprejeti, ker jih ni bilo mogoče realizirati.

Kenda je po poročanju novinarke dejal tudi, da so imeli pomembno vlogo za razdor in slabe odnose v programu prav kardiologi, konkretno Tomaž Podnar, s katerim sta imela spore. Podnarju je očital, da je bil del težav, ne rešitve. "Moja ocena je, da bi več kot zadoščalo, če bi službo zapustil profesor Podnar," je dejal Kenda in dodal, da bi v tem primeru morda zadeva tekla bolje, tako pa je na koncu prišlo do pokopališča.

"Vsak otrok, ki je šel na srčno operacijo, je šel z mojim podpisom," je dejal Podnar in poudaril, da je zato moral biti konflikten. Foto: TV Slovenija

Tomaž Podnar, pediater kardiolog, ki je lani dal odpoved na pediatrični kliniki, je potrdil, da je kot šef kardiologije sredi septembra 2009 upravo UKC-ja opozoril, da se tisto, kar so si zadali leta 2007, ne uresničuje: da operacije niso redne, da otroci čakajo nanje, prenosa znanja na slovenske kardiokirurge pa ni. Pred preiskovalno komisijo je Rajku Kendi očital, da ni zaustavil programa že leta 2012, čeprav je bilo jasno, da je nevaren. Izrazil je mnenje, da bi se moral Rajko Kenda takoj po mednarodnem poročilu "pobrati s pediatrične klinike". Dodal je, da so pediatri vložili ogromno napora za to, da so zadeve vsaj približno funkcionirale tako, kot bi morale.

Stvari so šle vedno bolj narobe

Pred komisijo je danes pričala tudi Anamarija Meglič, ki je prevzela delo strokovne direktorice po odhodu Kende do sredine leta 2018. Megličeva je obžalovala, ker v prizadevanjih, da bi stvari spremenila, ni uspela in so se zadeve slabšale. Ko je nastopila delo, so čakali na pogodbo s praško bolnišnico in je bilo videti, da bo bolje. A tu je bil gnev, ki se je nakopičil med ljudmi, slabo je vplival tudi pritisk javnosti, ko se je začela zgodba z ustanavljanjem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, pa so začutili, "da gredo stvari še bolj narobe".

Kar zadeva skrhane odnose, ki so do izraza prišli tudi med sejo preiskovalne komisije, pa je dejala, da mora biti med kardiologom in kardiokirurgom medsebojno spoštovanje in tesno sodelovanje in s tega stališča razume kolege, da se je njihovo nezadovoljstvo kopičilo. Ne le kardiologi, tudi intenzivisti so po njenih besedah delali v veliki stiski.