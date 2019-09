Prireditev vsako leto privabi številne ljubitelje starodobnikov. Foto: BoBo/Manca Rozman

Tekmovanje na znameniti ljubeljski cesti, ki je po dirkah slovela med letoma 1926 in 1961, je v zadnjih dveh desetletjih ponovno oživelo prek Hrastovega memoriala, mednarodne prireditve starodobnikov, na katerih lahko sodelujejo motocikli in motocikli s prikolico do letnika 1961. Tekmovalna steza predstavlja edino gorsko makadamsko preizkušnjo starodobnikov v Evropi in vsako leto privablja številne tekmovalce in obiskovalce.

Udeleženci Hrastovega memoriala so se kljub dežju spopadli z gorskim prelazom. Foto: BoBo/Manca Rozman

"Danes je malo deževno, ampak tako je bilo tudi pred skoraj 100 leti, leta 1926, ko je potekala prva dirka. Na tej dirki sta bili samo 2 stopinji in to 8. avgusta, dež pa je padal do vrha Ljubelja," je za Televizijo Slovenija povedal organizator letošnjega tekmovanja Lado Srečnik.

Včasih so se prireditve odvijale na precej daljši progi, zdaj pa je del stare proge, ki vodi do mejnega prehoda, asfaltiran. Ker želijo organizatorji obuditi takšne dirke, kakršne so se odvijale v preteklosti, se prireditve zdaj odvijajo na 2,3 kilometra dolgi makadamski progi, ki pelje od mejnega prehoda z Avstrijo pa do vrha starega prelaza na Ljubelju. Tekmovalna steza v najbolj strmem delu doseže tudi do 33-odstotni vzpon, zaradi česar je v 30. letih prejšnjega stoletja dobila sloves najtežje dirke v Evropi.

Utrinke z letošnje gorske preizkušnje si lahko ogledate v fotogaleriji.