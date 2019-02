V kampu pravijo, da je njihova politika zelena in da bi radi razvoj tako tudi nadaljevali. Foto: BoBo

Zeleni ključ, je certifikat, ki se podeljuje pod okriljem danske fundacije za okoljsko vzgojo (FEE). Gre za priznanje, ki ga je prostovoljno pridobilo že več kot 2.900 različnih turističnih obratov v 57 državah. Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Pri nas ga v imenu FEE podeljuje Društvo Doves-Fee Slovenia iz Portoroža, ki je polnopravni član danske fundacije.

Ta okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije. Kot je povedal lastnik kampa Jure Kolenc, je njihova politika zelena in bi tako radi tudi nadaljevali.

Povedal je še, da imajo v kampu jablane, zato se lotevajo tudi projekta proizvodnje jabolčnika, ki so ga poimenovali Tovkec. Po njegovi oceni lahko letno napolnijo in prodajo 4.000 litrov tega soka. Kamp Menina je ob reki Savinji v Varpolju pri Mozirju, ima pa veliko gozda in lastno jezero.