..Cristina je takrat odpotovala iz Italije z željo, da bi dobila v Avstraliji službo, saj je bilo v Italiji podobno kot tudi v Sloveniji, težko za mlade, dobiti zaposlitev. Hitro je našla delo in po prvem letu v Avstraliji je našla tudi delodajalca, ki ji je ponudil sponsorship torej obliko redne zaposlitve za tujce, ki ji je omogočilo delo in bivanje v Avstraliji. Našla je delo na ladji, kjer so lovili škampe. Tako je v različnih vlogah, kjer je med drugim tudi delala kot kuharica, ostala sedem let, sedaj pa si je želela manjšega premora od težkega dela na ladji in je zato prišla na farmo.

Ob reki, kjer ni krokodilov. Foto: Osebni arhiv/Zala Bojović

No, če se mene vpraša, je bilo delo v kuhinji na farmi fizično zelo zahtevno. Po prvem tednu dela me je predvsem bolelo v predelu lopatic, vse mišice so bile zakrčene in tako močno me je bolelo, da me je že peklo, in ko sem zvečer ležala v postelji, sem v rokah čutila mravljinčenje in prav nič mi ni pomagalo, da je Johannes po izobrazbi maser, saj je on, ravno tako kot jaz, povsem ubit ležal v postelji. Spomnim se, da sva nekega večera drug drugega kar nekaj časa prepričevala, kdo bo vstal in šel po vodo, saj sva oba bila žejna, a nisva se hotela niti za centimeter prestaviti, kaj šele vstati ker sva bila tako izčrpana. Kdo je na koncu vstal in šel po vodo, je dobro vprašanje, verjetno pa je bil Johannes tisti, saj bi se še kako dobro spominjala požrtvovalnosti, ki bi jo čutila, če bi morala po vseh mukah še vstati in oditi po vodo.

V teh dneh sem tudi večkrat pomislila na babico, ki je bila kuharica in prav hudo mi je bilo, ko sem spoznala, kako trdo je delo v kuhinji, in da je babica toliko let opravljala ta poklic.

Zato mi ni bilo povsem jasno, na kakšen način se bo Cristina z delom v kuhinji na farmi odpočila, a včasih je dovolj, da le za kratek čas zamenjamo okolje, da ponovno napolnimo baterije, in verjetno je bila po sedmih letih dela na ladji že marsičesa navajena.

Na moje veselje, pa sva ponovno srečala nekoga, ki opravlja delo, ki je zame tuje in še v večje veselje mi je bilo spoznanje, da veliko poklicev, za katere bi si prej predstavljala, da so bolj v moški domeni, opravljajo ženske. Podobno kot tudi strižce ovc sem Cristino izprašala o delu in izvedela naslednje: S posadko odpluješ na odprto morje za tri tedne, delo večinoma poteka ponoči in plačan si šele nato, ko se ulovljeni škampi prodajo. Po treh tednih se vrneš na kopno, kjer ostaneš dva tedna, preden se spet s posadko odpraviš na delo. Povedala mi je, da je delo na ladji raznoliko in zanimivo, seveda tudi naporno, ampak da je zanjo bilo zelo pomembno, da se je s člani posadke dobro razumela, saj nimaš veliko prostora in časa na voljo, kamor bi se lahko odmaknil in bil sam s seboj, zato je po njenem mnenju še kako pomebna dvotedenska pavza med delom.

Na supu v Outbacku. Foto: Osebni arhiv/Zala Bojović

Preden sva zapustila ovčjo farmo, sta Chris in Tim priredila prav poseben barbecue večer, nekje na njuni posestvi, ob slapčku in reki, kamor smo se se na nedeljsko popoldne podali prav vsi navzoči na farmi. Do točke, kjer smo se za popoldan in večer ustalili smo se peljali z dvema SUV avtoma in prvič smo se peljali po offroad poteh, prečkali smo reko v avtu in kar nekaj, zaradi dežja nastalih manjših jezer. Johannes je neizmerno užival v adrenalinski vožnji in mi nekajkrat med vožnjo navdušeno rekel: "Evo, to je Avstralija, to je Outback." Ko smo prispeli na naš prostor za piknik, mi pa je še zaupal: "Tudi midva si bova kupila avto, ki ima pogon na vse štiri kolesa, saj bova le tako spoznala najbolj odročne avstralske kraje in plaže in želim se voziti po neoznačenem terenu."

Tako bova v prihodnosti tudi storila, le najti morava pravo priložnost in avto, ki nama bo ustrezal, ugotovila sva namreč tudi, da obstaja ogromno nacionalnih parkov, plaž in poti, ki so dostopni le avtom, ki imajo pogon na vsa štiri kolesa.

Iz avtov smo poskakljali in se najprej odpravili k reki, ki pa je imela takšno barvo, da je bilo nemogoče ugotoviti, ali v reki plavajo ribe ali pa še celo kaj večjega. Zato sem nemudoma vprašala: "Ali imate tukaj krokodile?" Tim je odgovoril: "Kje pa, tukaj jih ni, če jih želiš videti, bosta morala bolj na sever, v mesto Broom." Z odgovorom me ni povsem prepričal, zato sem dodala k prejšnjemu vprašanju: "Se še nikoli ni zgodilo, da bi kakšen krokodil zašel v te kraje?" "Ne skrbi, tukaj ni krokodilov, morda rečni raki, zagotovo pa je v reki nekaj rib, a nobenega krokodila. Pred osmimi leti pa je res zašel morski krokodil na obalo v Carnarvonu, kar pa je bilo enkratno in še to skoraj dvesto kilometrov od tukaj oddaljeno." Vedela sem, da se v reki ne bom kopala, sta pa Sarah in Rick s seboj pripeljala sup, na katerega sem se z veseljem podala in se nekaj časa po mirni reki gor in dol vozila.

Čakanje na sončni zahod ob morju v mestu Carnarvon. Foto: Osebni arhiv/Zala Bojović

Preden se je začelo mračiti, smo nabrali les za taborni ogenj, ko se je pa ta spremenil v žerjavico smo pričeli s peko večerje. Kot nešteto večerov smo s pripovedi, ob ognju, večer zaključili, prav tako kot sva si želela, in bil je zares lep zaključek najinega tri tedenskega bivanja na ovčji farmi.

Naslednje jutro, preden sva vse stvari spakirala in odnesla v avto, preden sva stanovanje očistila in se od vseh poslovila, je Chris za naju še poklicala prijatelje in znance, ki bi morda imeli kakšno delo. Prav zares so prijatelji, ki so v Carnarvonu vodili hotel, iskali natakarico, zato me je priporočila, in delo sem, kot je rekla Chris, imela praktično v žepu. Tako sva se odpravila na pot do Carnarvona, kjer sva se takoj po prihodu ustavila v hotelu, da bi se predstavila. Navzoč je bil samo lastnik, ki pa me je prijazno sprejel in po kratkem klepetu dejal, da se mora pogovoriti z ženo, ampak da me bo naslednji dan poklical, da se vsi trije skupaj usedemo in pogovorimo.

Most in bivša tramvaj proga na Whitlock Island.Foto: Osebni arhiv/Zala Bojović

Pustila sem mu avstralsko telefonsko številko in mu po elektronski pošti poslala svoj življenjepis. Z Johannesom sva nekaj uric nato preživela v mestecu, kjer sva se malce sprehodila po promenadi ob morju, odšla sva v trgovino, Johannes namreč strašno rad odkriva v tujih krajih zanj nepoznane artikle v trgovini in na splošno mu je v veselje hoditi po nakupih. Ura je bila že popoldanska, ko sva se odločila, da je čas, da si poiščeva prenočišče. V avtu, v katerem imava posteljo, še nisva spala, tako da sva želela preizkusiti najino posteljo na štirih kolesih. Jaz sem želela v caravan park, Johannes pa je rekel, da bova našla parkirišče ob morju, saj se želi zbuditi s pogledom na morje, in da bova tam prenočila.

Z njegovim predlogom se niti najmanj nisem strinjala, saj je v Carnarvonu prepovedano spanje in kampiranje kar tako, nekje v mestu. Nekaj časa sva se pregovarjala okoli teg,a kje bova spala in ker se mi ni več ljubilo in predvsem, ker mi je rekel, da zaviram spontanost na najinem potovanju in da nisem odprta za dogodivščine, sem se vdala in peljala sva se proti parkirišču ob morju.

Seveda je na parkiršču bila postavljena velika tabla z napisom: No overnight camping, ampak Johannes se je odločil, da bova parkirala nekaj metrov vstran od table in da ne bo hudega. Pričakala sva sončni zahod ob obali, kjer naju je od morja ločilo le nekaj metrov in bilo je zares lepo. Počasi sva zlezla v avto in med tem, ko je Johannes v pičlih petih minutah zaspal, jaz nisem nikakor morala zaspati. Občutek, da počneva nekaj prepovedanega mi ni dal miru in do pozno ponoči sem ostala budna, dokler me je enkrat bolj proti jutru zmanjkalo.

Postaja tramvaja Whitlock Island. Foto: Osebni arhiv/Zala Bojović

Bilo je še temno, ko je nekdo krepko potrkal na okno. Bil je lokalni ranger, ki naju je zbudil ob pol šestih zjutraj. "Vedela sem kaj bo! Zdaj se pa kar sam zmeni!" sem utrujena in ne prav dobre volje zabrusila Johannesu. Johannes je stopil iz avta in rangerju dal vse podatke. Po tem je prišel nazaj v avto in vprašala sem ga: "In? Kako si se zmenil?"

Johannes se je - po njegovih besedah, iz katerih je bilo čutiti ponos - tako dobro zmenil, da naju je ranger oglobil s samo stotimi avstralskimi dolarji in ne z dvestotimi, kot bi pa dejanska kazen morala biti. "Bravo, to si pa res dobro storil, tako dobro, da si zaslužiš medaljo za neverjetno iznajdljivost in uspešnost." Kar malce priliznjeno se je nasmehnil in me vprašal, kaj si želim za zajtrk. Še vedno jezna, sem odvrnila: "Kavo." Vstala sem in se oblekla, saj je zunaj bilo sveže in po tem, ko sem se pretegnila in dobila kavo je svet izgledal že boljši. Tako sva si namesto s službo v žepu, ob šestih zjutraj, s pogledom na morje, začela pripravljati zajtrk s kaznijo v žepu. In jeza je počasi splahnela.

Zadnja barbecue večerja na ovčji farmi. Foto: Osebni arhiv/Zala Bojović

Po zajtrku sva se najprej peljala na občino, kjer sva plačala kazen, nato pa sva šla na sprehod na Whitlock Island, ki je povezan s kopnim in z mestom Carnarvon z bivšo tramvaj progo po kateri sva se sprehodila. Na otoku je postaja še ohranjena, a že dolga leta tukaj ne vozi več tramvaj. Otok ni poseljen, je pa priljubljen pri prebivalcih Carnarvona, ki radi gredo na sprehod na otok. In če je danes otok priljubljena izletniška točka, pa so se v preteklosti na otoku dogajale grozne stvari. Na otoku so namreč pod prisilo bivali ljudje aboriginskega porekla, ki so jih med leti 1908 in 1919 pripeljali na otok pod pretvezo, da bodo pri njih zdravili venske bolezni, v resnici pa so na njih preizkušali zdravila. Nešteto družin je bilo tako na silo ločenih in velika večina »bolnikov«, ki to nikoli niso bili, se ni vrnila več domov. Na uboge jetnike, njihovo usodo in na nečloveško ravnanje na otoku, spominja velika spominska tabla.

Bilo je že popoldan, jaz pa še nisem prejela klica iz hotela, zato sva se odločila da odideva tja na kavico in Johannes na pivo, in da povprašam, kako in kaj. Kot prejšnji dan je bil za pultom v gostilni lastnik, s katerim sva se lepo pozdravila. Povedal mi je, da bo njegova žena kaj kmalu prišla in da se veseli, da sem tukaj, saj se bomo tako lahko pogovorili. Čez približno pol ure je v hotel prišla lastnica, ki pa je čez približno dve minuti skorajda pritekla nazaj ven proti avtu, iz katerega je maloprej stopila. Za njo je s presenečenim obrazom proti avtu pridrvel tudi lastnik, ki se je nato obrnil k nama in opravičujoče dejal: "Veliko dela ima in zelo se ji mudi." Začudena nad situacijo sem iskala Johannesov pogled, saj nisem točno vedela, kaj se je ravnokar zgodilo in čemu ves nemir. Lastnica pa je zelo hitro speljala iz parkirišča na katerem je lastnik še vedno stal, vidno preobremenjen z vso situacijo. Približal se je najini mizi in še enkrat dejal: "Res ima veliko dela, jutri te pokličem."

Carnarvonska obala. Foto: Osebni arhiv/Zala Bojović

Začudeno sem vprašala Johannesa: "Kaj pa je bilo to? Zakaj pa je ženska zbežala?" Po kratkem posvetu, in ko sem ugotovila, da se je pripetilo nekaj čudnega in da si tega ne domišljam, sem odšla notri k lastniku in sem ga najprej vprašala, če je vse v redu in mu povedala, da ni nič hudega, če me ne mislita zaposliti, samo da mi naj povesta, da bom vedela kako in kaj.

Dejal je, da je vse v redu in da me bo naslednji dan zagotovo poklical. Klica po tem dogodku nisem več pričakovala in seveda me naslednji dan ni iz hotela nihče poklical. In še danes ne razumem, kaj se je takrat zgodilo, a je že moralo tako biti ...

Po dogodku v hotelu, skoraj neprespani noči in po tem, ko sva plačala kazen, je Johannes končno uvidel, da bova morala plačati za prenočišče v kampu. Tako sva se peljala proti caravan parku v Carnarvonu, plačala za eno noč, se parkirala in pripravila večerjo. Ob večerji sva se odločila, da naslednji dan izkoristiva za to, da si v Carnarvonu poiščeva službo in da, če zaposlitve ne najdeva, se odpeljeva še bolj proti severu. Zadovoljna z najinim dogovorom, sem

po večerji hitro in brez skrbi, da bo nekdo na vse zgodaj zjutraj potrkal na okno, mirno zaspala.