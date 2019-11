Murchinson River v Kalbarri nacionalnem parku Foto: Zala Bojović

Zjutraj sva se odpravila v Kalbarri nacionalni park, ki je predvsem na Instagramu znan zaradi priljubljenega naravnega pojava Natures Window (naravno okno). Ima pa Kalbarri nacionalni park seveda precej več ponuditi, kot pa samo motiv za popularno sliko na omenjenem družbenem omrežju. Kalbarri nacionalni park se razteza na 183.000 hektarjih, park pa lahko na grobo razdelimo na dva dela, in sicer na predel v notranjosti, kjer je soteska, v kateri teče približno 80 km dolga reka Murchinson River, ter predel ob morju, kjer se nahajajo čudoviti klifi, ki merijo v višino tudi več kot 100 metrov.

Cilj" pohoda v Kalbarri parku Foto: Zala Bojović

V parku nudijo številne aktivnosti, kot so pohodništvo, aktivnosti po reki Murchinson itd. Zaradi časovne stiske sva si bolj na hitro vse ogledala, a si vseeno vzela čas za pohod v sotesko do reke. Pohodniška pot je bila kar precej strma, a obvladljiva, saj so vgradili stopnice na najbolj strmih odsekih, tako, da je dostopnost bila veliko lažja. Sicer zame ni lepšega kot pohod pod domačimi krošnjami dreves, kjer se vrstijo vse barve zelene in te drevesa ščitijo pred močnim soncem. Nisem ravno najbolj navdušena nad puščavskim svetom, a je bil ta pohod zelo lep in presenetljivo barvit. Barve rdeče so se prelivale po skalah, ki so bile vseh oblik in ko sva se med skalami in puščavnatim svetom spuščala navzdol proti reki je tu in tam tudi stalo kakšen evkalipt.

Prvič po tem, ko sva zapustila ovčjo farmo in sva nekaj mesecev preživela v Coral Bayju, kjer ni bilo evkaliptov, pa se nama je v nosnice prikradel ta lep in značilen vonj tega močnega Avstralskega drevesa. Kako lepo je dišalo! V krošnjah Evkaliptov so gnezdile čebele, sicer jih nisva videla, sva pa zato lahko prisluhnila močnemu in značilnemu brnenju. Pomislila sem, kako sladek mora biti njihov med, saj se v Kalbarri nacionalnem parku čebele lahko nemoteno, brez vplivov iz okolja pasejo na čudovitih wild flowers, ki cvetijo v obdobju med julijem in oktobrom in, ki tudi privabijo številne turiste v park. Sicer nisva videla polja teh cvetlic, kot to napovedujejo v turističnih prospektih, sva pa videla kar nekaj posameznih cvetlic in prav razveselila sva se vsakič ko sva videla cvetlice vseh barv v bolj kot ne monotonem puščavnatem svetu.

Med najinim pohodom mi je pogled nenehno uhajal proti skalami in krošnjami nad nama in neštetokrat sem se morala opozoriti, da je med hojo bolje gledati pod noge kot pa v zrak. In ker sem hodila prva in okoli naju ni bilo videti drugih pohodnikov, sem zaradi varnostnih razlogov pri hoji močno topotala po tleh in tako opozarjala vse kače in vse kar leze na najin prihod. Zadovoljna, da sem poskrbela za varen prihod do cilja in da sem kljub gledanju naokrog ostala cela in brez poškodb, sva na kratkem počitku uživala v pogledu na reko in na okoliške formacije skal, predno sva se odpravila na pot nazaj do avta.

Murchinson River Foto: Zala Bojović

Kalbarri nacionalni park je tudi regija, v kateri je živela aboriginska skupnost Nhanda, še predno je to bil nacionalni park. Pravno gledano je nacionalni park njihov, saj so z večletno tožbo, ki so jo vložili leta 1994 dobili nazaj več kot veliko 17.000 m2 ozemlje, vključno z nacionalnim parkom Kalbarri. Čeprav je zemlja takorekoč pravno v njihovih rokah, pa se morajo za vključitev v projekte, ki jih načrtujejo in izvršujejo v nacionalnem parku, močno boriti z vladnim oddelkom za regionalni razvoj.

Nhanda skupnost ima svoj jezik, ki se prav tako imenuje Nhanda in čeprav je število govorcev tega jezika vedno manjše, se skupnost zelo trudi ohranjati svoj jezik in običaje, in je zelo aktivna tudi pri ohranjanju prvotnosti ozemlja, ki so ga naseljevali pred prihodom kolonistov.

Aboriginske skupnosti so duhovno močno povezane z zemljo ki jo naseljujejo, in tako je tudi Nhanda skupnost duhovno povezana s svojim ozemljem. Nhanda skupnost verjame, da je bitje Beemarra iz Dreamtime oblikovala ozemlje Kalbarri nacionalnega parka takšno kot danes je. Dreamtime je temelj aboriginske vere in kulture, tako zajema pomembne značilnosti aboriginskega duhovnega verovanja in eksistence v obliki zgodb, je začetek vsega, vsaka skupnost pa ima svoje značilne zgodbe stvarjenja.

Odtenki rdeče Foto: Zala Bojović

Tako ima Nhanda skupnost svojo zgodbo o nastanku regije, ki se danes imenuje Kalbarri nacionalni park. Zgodba se glasi tako: Kača, ki ji je bilo ime Beemarra, je sledila toku potočka, ki se je izlival v morje. Naenkrat se je zgubila za Beemarro vsa sled, saj se je kača odločila pot proti morju nadaljevati pod zemljo. Bližje kot je lezla proti današnjim klifom, glasneje je postajal grmenju podoben hrup, ki so ga ustvarjali valovi, ko so butali ob skale. Beemarra se je grmenja močno ustrašila in je vsa preplašena zbežala nazaj proti notranjosti, v objem domačega in varnega predela ob reki Murchinson River, daleč stran od grmenja valov. Med begom pred nevarnostjo pa je ustvarila podzemni rov skozi rdeči peščenjak puščavnatega območja. Na kar nekaj točkah se je tudi ustavila, da bi se odpočila in kjerkoli se je ustavila za počitek, je za seboj pustila lužo pitne vode. Za seboj je Beemarra torej pustila izvire pitne vode, ki še danes obstajajo in ki so poleg 209 drugih pomembnih aboriginskih lokacij v parku zaščiteni kot naravna in kulturna aboriginska dediščina.

Klif "Island Rock" Foto: Zala Bojović

Na poti proti Perthu pa sva si še ogledala mogočne klife, ki štejejo pod nacionalni park v Kalbarriju in ustavila sva se še pri Hutt Lagoon. Hutt Lagoon je rozabarvno jezero in kar zgleda kot produkt ponesrečenega poskusa jedrske elektrarne je pravzaprav čudovit naravni pojav mati narave. Hutt Lagoon je jezero z zelo visoko vsebnostjo soli in je videti rozasto zaradi prisotnosti alg (Dunaliella salina) v jezeru, ki proizvajajo karotenoide in katere uporabljajo za prehranska barvila in v kozmetični industriji. In če se jaz nisem morala nehati čuditi rozastemu jezeru, pa je Johannes ostal skeptičen in pred se brundal, da sigurno spuščajo kakšne kemikalije v vodo, da je takšna in da če bova ostala dovolj dolgo ob robu jezera, bo sčasoma priplavala mimo oranžna riba s tremi očesi, kot jo poznamo iz televizijske serije The Simpsons. Jaz bi najraje še ostala nekaj časa in uživala ob pogledu na jezero pa me je Johannes kar hitro potegnil iz zasanjanega stanja in postavil na realna tla: »Pridi, imava še pet ur vožnje pred seboj in ne mislim prispeti ob polnoči, veš, da morava še vse pripraviti za spanje, ko prispeva in kmalu bodo tudi spet kenguruji aktivni.« Malce nejevoljna, da me je tako na hitro spakal nazaj v avto, sva se odpeljala dalje proti Perthu.

Prispela sva v trdi temi k prijatelju Duncanu v Swan Valley in kot zmeraj s tem, ko sva se pripeljala na njegovo posest sprožila kratek, a zelo glasen alarm, ki ga je Duncan namestil, zato, da ga opozori vsakič ko na njegovo posest prispejo stranke. Po navadi nato tudi mala psička Lucy skoči na svoje tačke, se zakadi do ograje in nato za ograjo laja na obiskovalce, da je joj, a je tokrat ostala v hiši. V pozdrav pa nama je prihitela naproti črna mačka Rosie, ki pa je po najinem mnenju pravzaprav pes pri hiši. In če se Johannes po navadi pritožuje nad majhnimi psi in mačkami, pa je takoj izrazil skrb, da ni kaj narobe s psičko Lucy, ker naju ob prihodu ni oblajala. Takoj ko je avto ugasnil pa je stopil ven, da bi Rosie v pozdrav pobožal. Z globokim glasom sem nato oponašala Johannesa: »Kaj boš z mačko in s tako majhnim psom?« Na kratko sva se temu nasmejala in hitro pripravila najino posteljo. Meni se je že zadnji dve uri poti pošteno dremalo, a sem želela zdržati in biti Johannesu v podporo, zaradi tega pa sem, ko je bila postelja nared prav padla vanjo. Johannes pa si je moral od dolge poti najprej malce odahniti in si je za opravljeno delo privoščil pivo, predno se mi je pridružil v meževi deželi.

Počitek v Kalbarri nacionalnem parku Foto: Zala Bojović

Naslednje jutro, ko sva se zbudila sva odšla do hiše in ugotovila, da Duncana ni doma. Zato sva šla v garažo, kjer sva iz škatljice v omari vzela ključe za vhodna vrata, in si v kuhinji pripravila zajtrk. Pri tem sva zbudila psičko Lucy, ki je še zmeraj zvito ležala na sedežni in naju je sicer z enim očesom opazovala ampak je bila zgleda še prezaspana da bi naju oblajala. »Sva pa že res domača« sem rekla Johannesu in nama skuhala kavo. Pripravila sva si zajtrk, in še predno se je Duncan vrnil domov, sva ga zaužila na klopci pred prodajalno vina s pogledom na čudovit ozelenel vinograd po katerem so se podile Duncanove kure. Življenje je res lepo.

Tik pred enajsto uro pa se je sprožil alarm in v svojem belem Hyundaju je na dvorišče pridivjal okoli ovinka Duncan, tokrat pa je Lucy skočila na svoje tačke in mu lajajoče prihitela v pozdrav naproti. Gospodar pa je le godpodar, sem si mislila in tudi midva sva odšla proti garaži, da bi pozdravila Duncana. Na hitro smo se objeli in pozdravili, in Duncan me je prosil, da za kakšno urico prevzamem delo v prodajalni, saj ga je poklical prijatelj, ki je potreboval Duncanovo pomoč. Sosed se je namreč zagozdil s trakorjem in Duncan mu je s svojim prihitel na pomoč. "Seveda, bom pogledala na prodajalno, saj je še vse tako kot je bilo?" sem vprašala, Duncan je prikimal in mi odklenil prodajalno, se zavithel na svoj traktor in za ovinkom izginil.

Hutt Lagoon Foto: Zala Bojović

"Verjetno je bil voznik relija v prejšnjem življenju," mi je Johannes v smehu dejal, jaz pa sem odšla v prodajalno, da bi se pripravila na možne goste. Ni trajalo dolgo in že so v prodajalno prispele dve skupine turistov, zaželeli so si degustacije vin in z veseljem sem jim ustregla, sedaj sem bila veliko samozavestnejša, saj sem že imela nekaj kilometrine v delu s strankami. Skupinam pa sem prodala tudi kar nekaj steklenic vina in žganja in ko se je Duncan vrnil, je bil prav zadovoljen z izkupičkom prodaje. Naslednja dva dni sva bolj kot ne preživela v vinogradu kjer sva malce pomagala Duncanu, vmes sva dostavila še reči k Johnnyju, ki sva jih pripeljala iz Coral Bayja, in po spletu sva raziskovala in se pripravljala na potovanje po Tajvanu.

Komaj pred dvema dnevoma sva odpotovala iz Coral Bayja in zdelo se mi je, kot da sva na poti precej dlje časa, saj sva vmes videla toliko novih in zanimivih zadev. Bila je nedelja in ob nedeljskih večerih Duncan zmeraj peče pico v krušni peči. Tako, da smo zadnji večer predno naju je Duncan naslednji dan odpeljal do letališča, še preživeli pred krušno pečjo. Še en zelo lepo preživet avstralski večer, zunaj, ob ognju, ob dobri hrani in dobrem vinu in v dobri družbi.

Naslednji dan sva bolj kot ne vse pripravljala za potovanje, spakirala sva majhne nahrbtnike, saj sva se odločila, da bova Tajvan prepotovala samo z ročno prtljago, pripravila sva si sendviče za pot, napolnila sva vse baterije vseh kamer, odnesla sva ta velike nahrbtnike in ostale stvari, ki jih nisva potrebovala v Duncanovo hišo, saj nisva želela vse krame puščati v avtu, mu dala ključe od najinega avta in proti večeru naju je Duncan odpeljal do perthskega letališča. Po navadi je zame priprava potovanja precej nadležna naloga, saj imaš skrb, da vse pripraviš, da ne boš kaj pozabil, da boš pravočasno prispel na letališče, da ne bo zastojev na cesti, da ne bo problemov pri vkrcanju in na sploh, da bo potovanje dobro potekalo, brez kakšnih incidentov, npr. da ne bo med letom odpadlo kakšno krilo ali kaj podobnega.

Verjetno zato, ker sva sedaj že stara mačka, kar se tega tiče, pa je vse potekalo zelo gladko in sproščeno. Brez stresa in krega sva prispela na letališče ter se tako lahko v mislih pripravila na nova doživetja.

Tajvan, prihajava!