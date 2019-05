Gospodarski odnosi med Kitajsko in ZDA se zaostrujejo. Foto: Reuters

Za potezo se je ameriški spletni velikan odločil, potem ko je Trumpova administracija dodala Huawei na seznam podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne morejo poslovati, če nimajo dovoljenja. V izjavi je Google sporočil, da "deluje v skladu s pravili in preučuje posledice."

"Za uporabnike naših storitev bodo storitve Google Play in varnostne zaščite Google Play Protect še naprej na voljo na že obstoječih Huaweijevih telefonih," je dejal tiskovni predstavnik Googla, drugih podrobnosti pa ni povedal.

Huawei se na ameriško potezo še ni odzval.

Kaj to pomeni v praksi?

Huawei ne bo več dobival Googlovih posodobitev varnosti in tehnične podpore, novi uporabniki pa sploh ne bodo imeli nameščenih aplikacij, kot sta YouTube in Maps, medtem ko bodo obstoječi uporabniki lahko še naprej nemoteno posodabljali aplikacije in storitve Google Play. Toda če bo dal Google v uporabo novo različico sistema Android, potem Huawei uporabnikom svojih telefonov ne bo mogel omogočiti posodobitev. Še vedno pa bo lahko Huawei uporabljal Android, ki je prosto dostopen skozi odprtokodne verzije.

Kot poroča dopisnik Radia Slovenija iz Kitajske Uroš Lipušček, so ZDA in Kitajska zelo blizu razglasitve vojne napovedi na področju trgovine in gospodarstva. Najnovejši ukrepi Trumpove administracije proti kitajskemu tehnološkemu gigantu namreč napovedujejo popoln zastoj sodelovanja med obema državama.

Kitajci s svojim operacijskim sistemom?

Huaweijev ustanovitelj Ren Džengfej je včeraj sporočil, da imajo pripravljenih več obrambnih scenarijev, in da ne bodo pokleknili pod ameriškim pritiskom, saj v ključnih komponentah niso odvisni od ameriških podjetij, še poroča Lipušček in dodaja, da bodo v kitajskem gigantu v skrajnem primeru začeli uporabljati svoj sistem, ki ga razvijajo že več let. Največji svetovni proizvajalec osebnih računalnikov Lenovo, ki ima na Kitajskem številne tovarne, je pa v ameriški lasti, je včeraj sporočil, da bo še naprej sodeloval s Huaweijem. Obstaja namreč možnost, da bo Trumpova administracija tudi od ameriških podjetij na Kitajskem zahtevala, naj prenehajo sodelovati s kitajskimi partnerji.

V Pekingu so začeli omenjati možnost, da bi Kitajska utegnila v skrajnem primeru bistveno omejiti ali pa celo ustaviti izvoz redkih mineralov v ZDA, kar bi v nekaj mesecih ohromilo ameriško vojno in letalsko industrijo. ZDA so namreč skoraj v celoti odvisne od uvoza 18 od 21 redkih mineralov iz Kitajske, še poroča Lipušček.