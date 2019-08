Sonda Čadrajan 2, težka 3,8 tone, je sestavljena iz orbiterja, pristajalnika in roverja. Foto: Reuters

Kot je sporočila Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO), je bil manever utirjanja v Lunino orbito precej zahteven, skupno je trajal natanko 29 minut.

Strokovnjaki ISRO-ja so pojasnili, da je bil to tudi najzahtevnejši del misije, saj je bilo treba natančno odmeriti hitrost in višino sonde, že najmanjša napaka bi lahko pomenila konec operacije. Pristajalni modul in rover naj bi na površju Lune pristala 7. septembra, so še napovedali v ISRO v Bangaloreju.

Ni še znano, ali bodo Indijci na Luni tudi pristali

Indija upa, da bo s Čandrajanom 2 prva, ki bo pristala na južnem Luninem polu. Čandarajan 2, kar v sanskrtu pomeni lunarno vozilo, je na 384.000 kilometrov dolgo popotovanje proti Luni poletelo 22. julija. Sondo so izstrelili z nosilno raketo domače proizvodnje.

Če bodo Indijci izvedli tudi pristanek na Luni, bodo s tem Indijo zapisali v zgodovino kot četrto vesoljsko silo, ki ji je to uspelo ‒ po ZDA, Sovjetski zvezi in Kitajski. Čandarajan 2 je druga indijska lunarna misija. Prva, Čandarajan 1 je leta 2008 dosegla Luno, jo obkrožila, ni pa pristala na površju tega Zemljinega naravnega satelita.