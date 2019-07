Do tehničnih težav je prišlo tik pred izstrelitvijo. Foto: AP

V vesolje bi morali v nedeljo, tik pred 50. obletnico prvega pristanka človeka na Luni, poleteti indijski orbiter, lander in rover, ki bi morali na Luni pod skupnim plovilom Čandrajan 2 pristati 6. septembra.

Čandrajan 2 je bila zastavljena kot precej bolj ambiciozna naslednica odprave Čandrajan 1 iz leta 2008, ko se je Indija z načrtovanim strmoglavljenjem sonde zapisala v zgodovino kot četrta država, ki se je dotaknila Lune.

Vesoljsko plovilo je bilo že pripravljeno za izstrelitev na najzmogljivejši indijski nosilni raketi GSLV MK III v vesoljskem centru Satish Dhawan na vzhodu Indije, ko so 56 minut pred predvideno izstrelitvijo postopek ustavili.

Satelit bi morali izstreliti v ponedeljek ob 2.51 po lokalnem času.

Nov poskus izstrelitve naj bi sledil v kratkem, navaja BBC.

Del zgodovine

Indija upa, da bo misija Čandrajan 2 prva, ki bo pristala na južnem Luninem polu. Osredotočili se bodo na Lunino površino ter med drugim iskali vodo in minerale ter merili potrese.

Če bodo uspešni, se bo Indija vpisala v zgodovino kot četrta država z mehkim pristankom na Luni, po ZDA, Sovjetski zvezi in Kitajski.

Indija je za program Čandrajan 2, ki v prevodu pomeni lunarni voz, porabila približno 140 milijonov evrov in ga označila za enega najcenejših doslej. To je namreč precej manj kot za podobne programe porabijo vesoljske agencije drugih držav. Skoraj vsi deli so bili načrtovani in narejeni v Indiji.

Eden od delov plovila bi krožil okoli Lune, drugi del pa je pristajalnik Vikram, ki naj bi na tem nebesnem telesu pristal in na njem odložil rover Pragyan, ki je tretji del plovila. 2,4 tone težek del plovila, ki bo krožil okoli Lune, naj bi predvidoma deloval eno leto.

Iz indijske vesoljske agencije še niso posredovali več podrobnosti o tem, zakaj je bila izstrelitev odložena ali kako bo to vplivalo na nadaljnje načrte.

Vesoljski program Indije aktivno podpira premier Narendra Modi, čeprav mu kritiki očitajo, naj se raje najprej posveti spopadanju z revščino v državi.