Tiskovni predstavnik Indijske vesoljske in raziskovalne agencije (ISRO) Vivek Singh je po poročanju CNN-a dejal, da so kamere iz sonde Čandrajan 2 posnele toplotno sliko lunarnega modula in si prizadevajo za vzpostavitev signala. Škoda, ki je nastala na modulu, pa ni znana.

21. avgust 2019. Foto: ISRO

V ISRO-ju pravijo, da je misija "zelo zapletena" in "predstavlja velik tehnološki preskok" v primerjavi z drugimi misijami. V naslednji fazi naj bi robotsko vozilo, imenovano Pragyan (modrost), zbiralo mineralne in kemične vzorce z lunine površine, da bi našli dokaze o molekulah vode na Luni.

Vse še ni izgubljeno, so sporočili iz indijske vesoljske agencije. Tudi če komunikacije z lunarnim modulom ne bo mogoče obnoviti, pričakujejo, da bo sonda Čandrajan 2 nadaljevala svojo nalogo kartografiranja lunarne površine in preučevanja zunanje atmosfere Lune.

ISRO je tudi poudaril, da je sonda "odlično delovala" in da je "90 do 95 odstotkov ciljev misije že doseženih in bodo (še) prispevali k znanosti o Luni, ne glede na izgubljeno komunikacijo z lunarnim modulom," so sporočili iz ISRO-ja.

Indija je upala, da bo postala četrta država za ZDA, Rusijo in Kitajsko, ki bi ji uspel pristanek na Luni, in prva država na svetu, ki bi pristala na južnem polu Lune. Vendar so znanstveniki izgubili stik s plovilom Vikram, ko je bilo ob pristanku le 2,1 kilometra od Lunine površine.

Potem ko so odkrili njegovo lokacijo, bodo najmanj dva tedna poskušali z njim znova vzpostaviti stik.

Sonda opazuje Luno od srede avgusta

Sonda Čandrajan 2 se je sredi avgusta uspešno utirila v Lunino orbito. Čandrajan 2, kar v sanskrtu pomeni lunarno vozilo, je na 384.000 kilometrov dolgo popotovanje proti Luni poletel 22. julija. Sondo so izstrelili z nosilno raketo domače proizvodnje.

Čandrajan 2 je druga indijska misija na Luno. Prva, Čandrajan 1, je leta 2008 dosegla Luno, jo obkrožila, ni pa pristala na njenem površju.