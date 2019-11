Na trg prihajajo storitve 5G. Foto: Reuters

Kitajska vlada in raziskovalni inštituti so se, tako poročajo kitajski mediji, ta teden sestali na ustanovnem sestanku za ustanovitev skupine za razvoj omrežja 6G.

Tehnologije, povezane z izjemno hitrimi mobilnimi storitvami, so v zadnjih mesecih postale ključen kamen spotike med ZDA in Kitajsko. 5G je peta generacija mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnje in prinaša 20-krat hitrejši prenos podatkov kot 4G in širšo uporabo novih tehnologij, kot so avtonomna vožnja, oddaljena medicinska diagnostika in mobilna plačila. Pri razvoju teh tehnologij je pomembno vlogo odigralo kitajsko podjetje Huawei, vendar pa je pri tem naletelo na velik odpor v ZDA, ki so druge države pozvale, naj ne uporabljajo kitajske tehnologije, saj bi lahko pomenila veliko varnostno tveganje. Ameriška vlada je Huawei zaradi suma možnosti za vohunjenje uvrstila na črni seznam podjetij, ki jim ameriška podjetja ne smejo prodajati svojih izdelkov.

Aprila je Reuters poročal, da so Južni Korejci kot prvi na svetu vzpostavili omrežje pete generacije mobilne telefonije za komercialno uporabo. Ameriška podjetja so te navedbe izpodbijala. Ameriški predsednik Donald Trump je februarja na Twitterju zapisal, da si želi 6G omrežje čim prej in podjetja pozval, naj pospešijo svoja prizadevanja za razvoj nove generacije omrežja.

Kot smo poročail, so tri kitajska državna telekomunikacijska podjetja, China Mobile, China Telecom in China Unicom, s prvim novembrom sicer začela ponujati storitve mobilnega omrežja 5G. S tem so prehitela lastne napovedi. Sprva je bila namreč rečeno, da bodo hitre spletne storitve začeli ponujati v začetku prihodnjega leta, a so pohitela zaradi naraščajočih napetosti z ZDA.