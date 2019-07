Razpis za frekvence za omrežja 5G predvidoma do konca leta

Omrežje 5G je naslednji korak v mobilnem internetu

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Omrežje 5G omogoča več pasovne širine in večje hitrosti, s tem pa nudi večjo podporo funkcijam, ki temeljijo na umetni inteligenci. Foto: Reuters

Javni razpis za dražbo za podelitev frekvenc za omrežja 5G naj bi agencija za komunikacijska omrežja in storitve objavila do konca tega leta, do junija 2020 pa naj bi frekvence tudi podelila. Na agenciji pričakujejo sodelovanje vseh operaterjev v državi.