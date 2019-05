Urban Mežnar, Natan Dominko Kobilica in Vid Smole. Foto: ZOTKS

Na največjem svetovnem tekmovanju na področju znanstvenih projektov za srednješolce, Intelovem mednarodnem sejmu znanosti in tehnike (Intel ISEF), so Slovenijo zelo uspešno zastopali trije dijaki, izbrani na Državnem srečanju mladih raziskovalcev, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Tokratni IntelISEF je bil za Slovenijo najuspešnejši od vseh. Vid Smole in Urban Mežnar sta prejela posebno nagrado ruske univerze v Innopolisu, ki vključuje možnost brezplačnega študija računalništva na njihovi univerzi in dodatno mesečno štipendijo. Natan Dominko Kobilica pa je prejel 3. nagrado v kategoriji fizika, kar je poseben uspeh, saj je v kategoriji fizike zelo močna konkurenca.

Na letošnjem Intelovem mednarodnem sejmu znanosti in tehnike, ki je potekal v Phoenixu v ZDA, je sodelovalo več kot 1.800 mladih znanstvenikov, ki so bili izbrani na 423 povezanih sejmih v več kot 80 državah in regijah. Najbolj nadarjeni dijaki so se letos potegovali za nagrade in štipendije, katerih skupna vrednost je znašala približno 5 milijonov dolarjev.