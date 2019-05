Podoba je simbolična. Foto: Pixabay

Izumitelj patenta je vodja laboratorija za raziskave materialov in dekan fakultete za znanosti o okolju na novogoriški univerzi Matjaž Valant, ki je poudaril, da je to prva tovrstna rešitev na svetu. Na raziskavah tega izuma je s svojimi sodelavci delal več let, leto in pol pa je iskal tudi zainteresirano podjetje, ki bi izum razvilo v prototip.

"Ta izum je še vedno na konceptni ravni, vendar zelo natančno razdelan. Vemo, da je izvedljiv. Z našim partnerjem, podjetjem Institute CES, bomo sedaj naredili delujoč prototip, ki bo služil kot demonstrator, da lahko začnemo s komercialnim trženjem," je na novinarski konferenci povedal Valant.

Poleg odkupa patentnih pravic se bo sodelovanje med institucijami nadaljevalo tudi v prihodnje, saj bo poleg sveže podpisane pogodbe za odkup patenta podpisana tudi pogodba o razvojnem sodelovanju. Laboratorij za raziskave materialov Univerze v Novi Gorici bo za Institute CES, inštitut znanosti in tehnologije, izdelal delujoč prototip ter določil vse pomembne tehnološke, energetske in ekonomske parametre te tehnologije.

Nad sodelovanjem in podpisom pogodbe o prodaji patenta je navdušen tudi rektor novogoriške univerze Danilo Zavrtanik. Univerza je sicer že sodelovala z gospodarstvom, vendar je prvič v 24 letih delovanja novogoriške univerze prišlo do prodaje patentnih pravic.

Kupnina, ki je niti na univerzi niti v podjetju ne želijo v razkriti, bo namenjena razvoju novih izumov in financiranju njihovega patentiranja.

Zaradi potrebe po uravnoteženju porabe in proizvodnje električne energije ter s tem stabilizacije omrežij se danes v svetovnem merilu zavrže velika količina energije, kar predstavlja okoljsko in ekonomsko škodo, pojasnjujejo na univerzi. Razen črpalnih elektrarn, ki pa so geografsko pogojene s potrebo po gravitacijskem padcu, še ni ustreznih tehnologij, ki bi lahko shranjevale takšne ogromne količine električne energije.

Valantov izum to težavo rešuje s shranjevanjem električne energije v oksidacijsko-redukcijskem potencialu trdne snovi. Postopek je ekološko nevtralen, ekonomsko ugoden in omogoča trajno shranjevanje energije z večjo energijsko gostoto od tiste, ki je na primer v fosilnih gorivih, trdijo na Univerzi v Novi Gorici.