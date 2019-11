40 od 65 držav, zaobjetih v raziskavi, je uvedlo napredne programe za nadzor prek digitalnih družbenih omrežij. To pomeni, da je 89 odstotkov uporabnikov medmrežja oziroma tri milijarde ljudi pod nadzorom, sporočajo raziskovalci. Foto: Freedom House

Freedom House je analiziral svobodo na spletu v 65 državah v šestih regijah sveta, med njimi ni Slovenije. V obravnavanih državah živi 87 odstotkov vseh uporabnikov spleta na svetu. V svojem devetem poročilu so obravnavali obdobje med junijem 2018 in majem letos, vključeni pa so tudi nekateri novejši dogodki, piše Slovenska tiskovna agencija.

Nekatere države kot del manipulacije preprosto onemogočijo dostop do spleta, druge pa skušajo s svojimi propagandnimi vojskami izkriviti informacije na spletu. Najpogosteje uporabljena taktika za spodkopavanje volitev je bilo širjenje dezinformacij.

"Številne vlade ugotavljajo, da na družbenih omrežjih bolje deluje propaganda kot cenzura," je povedal predsednik organizacije Mike Abramowitz. "Avtoritarci in populisti po svetu zlorabljajo človeško naravo in računalniške algoritme, da osvojijo volitve, pri čemer redko upoštevajo pravila, ki zagotavljajo svobodne in pravične volitve," je dodal.

Našli so dokaze, da so v najmanj 40 analiziranih državah "obstajali napredni programi za nadzor družbenih medijev". S tem identificirajo morebitne grožnje, v nekaterih primerih pa jih uporabljajo tudi za to, da bi utišali opozicijo.

V rekordnih 47 analiziranih državah so tako v obravnavanem obdobju ugotovili aretacije posameznikov zaradi izražanja njihovih političnih, družbenih ali verskih stališč na spletu. V najmanj 31 državah pa so bili ljudje zaradi svojih dejavnosti na spletu deležni fizičnega nasilja.

Pri zlorabi spleta je med državami na vrhu že četrto leto zapored Kitajska, ki je nadzor nad informacijami okrepila ob množičnih protestih v Hongkongu in ob 30. obletnici pokola na pekinškem trgu Tiananmen.

Svoboda na spletu se je poslabšala v 33 od 65 držav, najbolj v Sudanu in Kazahstanu. Izboljšala pa se je v 16 državah, najbolj v Etiopiji.

Poslabšala se je tudi v ZDA, za katere so ugotovili, da so med delnimi kongresnimi volitvami novembra 2018 "tako domači kot tuji akterji manipulirali vsebino v politične namene, s tem pa spodkopali demokratični proces in spodbudili delitve v ameriški družbi".

Adrian Shahbaz, ki v organizaciji Freedom House vodi raziskave na področju tehnologije in demokracije, je ob tem poudaril, da je "svoboda na spletu odvisna od naše sposobnosti, da uredimo družbene medije". "Ker gre večinoma za ameriške platforme, morajo biti predvsem ZDA vodilne pri promociji transparentnosti in odgovornosti v digitalni dobi. To je edini način, da preprečimo, da medmrežje postane trojanski konj za tiranijo in zatiranje," je poudaril v povzetku Slovenske tiskovne agencije.