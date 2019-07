Projekt Susmargo, v katerem sodeluje IJS, je vreden 14 milijonov evrov. Foto: IJS/Marjan Smerke

Institut Jožef Stefan (IJS) kot partner sodeluje v projektu Susmargo, v okviru katerega z nemškimi kolegi snuje revolucionarni način za pridobivanje in predelavo elementov redkih zemelj, ključnih surovin za visokotehnološko industrijo, z recikliranjem magnetov na koncu življenjske dobe.

To je nadaljevanje evropskega projekta Romeo, ki ga je koordinirala Spomenka Kobe z IJS-ja, sodelujoči pa se posvečajo trajnostni predelavi magnetov na osnovi redkih zemelj v Evropi. Koordinator projekta je Inštitut za dragocene kovine in tehnologijo Univerze Pforzheim iz nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, v partnerskem delu v Sloveniji pa pod vodstvom Kobetove z odseka za nanostrukturne materiale na IJS-ju sodelujejo še Benjamin Podmiljšak, Sašo Šturm, Kristina Žužek Rožman in Marko Soderžnik, so pojasnili na inštitutu.

Ambicija in končni cilj projekta v vrednosti 14 milijonov evrov je doseči revolucionarni preboj pri načinu recikliranja magnetov na koncu življenjske dobe, za katere je za zdaj v Evropi stopnja recikliranja pod enim odstotkom.

Gre torej za izziv pridobivanja in predelave elementov redkih zemelj iz visoko energijskih magnetov, ki predstavljajo najpomembnejše komponente visokotehnološke industrije, kot so avtomobilska industrija, vesoljska industrija, e-mobilnost, proizvodnja vetrne energije, bela tehnika itd., so pojasnili na IJS-ju.

Velika odvisnost od Kitajske

Vsako leto omenjeni industrijski sektorji uvozijo od 2000 do 3000 ton teh surovin, kar ob odvisnosti od Kitajske, na katero odpade 97 odstotkov vseh zalog redkih zemelj in ki je v preteklosti že uvedla embargo na njihov izvoz, pomeni proizvodnjo trajnih magnetov v zelo kritičen in ranljiv položaj, so opozorili na inštitutu. Partnerji pri projektu so ob tem opozorili, da je Kitajska v okviru trgovinskega spora z ZDA razmišljala tudi o vnovičnih restrikcijah izvoza redkih zemelj, s čimer bi bila tudi evropska industrija močno prizadeta.

Cilj projekta je zato izkoristiti priložnost za pridobivanje surovin iz več 10.000 ton magnetov, ki so že bili izdelani iz uvoženih surovin v Evropo in se nahajajo v milijonih naprav, ko te pridejo do konca svoje življenjske dobe. Namesto odlaganja teh ključnih surovin na odlagališča za izvoz odpadkov za izvoz v države, kot sta Tajska in Filipini, bodo partnerji v projektu tako po napovedih uporabili najnovejšo tehnologijo za pridobivanje strateških surovin iz odpadnih magnetov in po načelu krožnega gospodarstva za njihovo vnovično uporabo v novih izdelkih za evropski trg.