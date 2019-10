Twitter je pri političnih oglasih ubral drugačno pot kot Facebook. Foto: Reuters

Dorsey je v nizu tvitov napovedal, da bo novost po vsem svetu začela veljati 22. novembra, teden dni prej bodo objavili natančna navodila. "Spletno oglaševanje je izjemno mogočno in zelo učinkovito za podjetja, a takšno oglaševanje prinaša veliko tveganje za politiko, saj se lahko izkorišča za vplivanje na glasove, ki prizadenejo življenja milijonov ljudi," je zapisal. Pojasnil je, da spletni politični oglasi predstavljajo "popolnoma nove izzive za javno razpravo".

Odločitev bo med drugim močno vplivala tudi na predvolilno kampanjo pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, ki bodo potekale prihodnje leto, zato iz ZDA prihajajo različni odzivi. Brad Parscale, vodja kampanje dozdajšnjega predsednika Donalda Trumpa, je izjavil, da gre pri tem za "nov poskus levice, da utiša Trumpa in konservativce". Po drugi strani pa je Bill Russo, eden izmed vodilnih v ekipi demokratskega kandidata Josepha Bidna, dejal: "Če je treba izbirati med oglaševalskimi dolarji in integriteto naše demokracije, je spodbudno, da vsaj enkrat ni zmagal dobiček."

Zuckerberg: Zasebna podjetja ne smejo cenzurirati

Potezo Twitterja mnogi vidijo kot odziv na govor ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, ki je nedavno dejal, da ne nameravajo prepovedati političnih oglasov. Zaradi tega se je zapletel v spor z demokratskimi kongresniki, ki so mu očitali, da Facebook objavlja tudi lažnive politične oglase in da ga zanima le dobiček, navaja BBC.

Zuckerberg se je na Dorseyjevo napoved odzval z besedami: "Menim, da v demokraciji zasebna podjetja nimajo pravice cenzurirati politikov ali novic."

Facebook sicer ostaja drugo največje podjetje na svetu po prodaji spletnih oglasov. V tretjem četrtletju je povečal tudi število uporabnikov ‒ samo Facebook šteje 2,45 milijarde mesečnih in 1,62 milijarde dnevnih uporabnikov, skupaj z drugimi podjetji v njegovi lasti, kot so Instagram, Messenger in WhatsApp, pa ima Facebook 2,8 milijarde mesečnih in 2,2 milijarde dnevnih uporabnikov.

Po ocenah naj bi v ameriški predsedniški volilni kampanji ekipe za oglaševanje porabile okoli 5,4 milijarde evrov. Večina denarja bo šla za televizijske oglase, petina pa za spletne.