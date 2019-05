Poškodba na zadnjem delu vozila je po ugotovitvah policistov stara. Foto: Televizija Slovenija/Silvo Plavec

Gre za službeni avto agencije za varnost prometa, ki je bilo v Kranju parkirano s poškodbami na zadnjem koncu vozila in uničeno sprednjo pnevmatiko. Po podatkih agencije gre za vozilo, ki je v stalni uporabi direktorja agencije Igorja Velova.

Policisti so okoliščine dogodka preverjali na podlagi anonimnih informacij. Po zbiranju informacij so potrdili, da so poškodbe na zadnjem delu vozila stare, pnevmatika pa je bila poškodovana včeraj. Policisti ob tem sporočajo, da ni mogoče ugotoviti, v kakšnih okoliščinah je bila pnevmatika poškodovana. "Prav tako ni bilo sprejete nobene prijave, da je bil s tem vozilom včeraj kdo udeležen v prometni nesreči ali da je ta poškodba povezana s prometno nesrečo. Uporabnik sam te poškodbe ni prijavil policiji niti je ni dolžan prijaviti, razen če bi zaradi tega nastala škoda na drugem vozilu ali predmetu, kar pa tudi ni bilo ugotovljeno," so še sporočili s policije.

Policisti so ob tem sporočili, da je uporabnik vozila z njimi sodeloval in se ni izmikal. "Preizkus alkoholizoranosti z njim ni bil opravljen, ker niso bili izpolnjeni pogoji za odreditev preizkusa, ki se odreja, če bi bil voznik dobljen pri vožnji ali če bi bil kot neposredni udeleženec udeležen v prometni nesreči. Nobeden izmed teh dveh pogojev ni bil izpolnjen," še dodajajo na policiji.

Po do zdaj zbranih podatkih gre pri pnevmatiki zato za dogodek, o katerem bodo napisali uradni zaznamek, če ne bodo ugotovljene nove okoliščine, pa bo postopek s tem tudi končan.

Okoliščine zanimajo tudi ministrico

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je naročila članici sveta AVP Emiliji Placer Tušar, ki v tem organu zastopa infrastrukturno ministrstvo, naj agencija in njeni nadzorni organi čim prej zagotovijo vse potrebne informacije za razjasnitev okoliščin domnevne prometne nesreče, so sporočili z ministrstva.

Ministrstvo namreč razen medijskih nima nobenih uradnih informacij glede dogodka, v katerega naj bi bil vpleten direktor AVP. Ministrica pa pričakuje, da ji bo direktor čim prej pojasnil dejstva glede omenjenega dogodka. "Šele po pridobitvi vseh informacij glede te zadeve, jo bo mogoče uradno komentirati in sprejeti morebitne ukrepe, pri čemer bi radi poudarili, da je ministrica že večkrat javno povedala, da je prometna varnost ena od njenih prioritet in da od vseh udeležencev v prometu, še posebej pa od tistih, ki so nosilci odgovornih funkcij v državnih organih, ki se s tem ukvarjajo, pričakuje odgovorno ravnanje in delo," so sporočili z ministrstva.