Foto: Dars

Ovadeni so zaradi suma preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, saj naj bi zavajali Dars s prirejenimi podatki o vozilih, na razpis za dela in pomoč na avtocestah in hitrih cestah so namreč kot brezhibni prijavili dve popolnoma uničeni in nevozni tovorni vozili.

Celjski kriminalisti podjetje preiskujejo tudi zaradi ponarejanja dokumentov, Dars pa ima z Žonto sklenjenih kar 18 pogodb, je poročal Pop TV.