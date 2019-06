Poškodovani lokal. Foto: BoBo

V povezavi s poškodovanjem lokala Rožmarin v Gosposki ulici 28. marca so podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti zoper štiri ljudi. Vsi štirje so doma iz Maribora, je v izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Andrej Kolbl.

Po ugotovitvah kriminalistov sta 21- in 17-letni moški ponoči namestila na steklo pirotehnični izdelek in ga aktivirala, pri čemer je nastala materialna škoda. Po objavi posnetkov nadzornih kamer, na katerih sta bila vidna, sta se sama javila policiji.

"Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da sta se navedena moška v mesecu marcu letošnjega leta sestala z 41-letnim moškim, ki jima je predlagal storitev tega kaznivega dejanja in jima za to plačal 300 evrov. Pirotehnični izdelek jima je izročil 48-letni moški," je pojasnil Kolbl.

"Motiv za to dejanje je povezan z nekaterimi odločitvami oškodovanca, ki jih je sprejel v okviru svojega delovanja v službi," je dodal.

Izvršitelja napada sta medtem znova na prostosti, enako tudi 41-letnik, ki ga policisti obravnavajo kot napeljevalca h kaznivemu dejanju, in 48-letnik, ki je pomagal pri izvršitvi kaznivega dejanja.

Ta, ki je naročil napad, po dozdajšnjih ugotovitvah kriminalistov ni in tudi ni bil zaposlen na občini. Je bil pa v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s premoženjskega področja, 48-letnik pa je bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, je povedal Kolbl.

Poškodovano steklo v restavraciji Rožmarin ni bil edini napad na Arsenovičevo lastnino. Še pred tem je nekdo z granitno kocko razbil steklo na njegovi Gostilni Maribor. Nekaj dni pozneje pa je mariborski župan naletel še na poškodovana vrtna vrata v svoji stanovanjski hiši v Mariboru.

Kriminalisti za zdaj niso potrdili povezave med temi dogodki.