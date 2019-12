Na Okrešlju oropali prostore gorskih reševalcev

Po požaru Frischaufovega doma so na Okrešlju oropali še brunarico GRS-ja

Celje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Na Okrešlju so neznanci vlomili v brunarico celjske Gorske reševalne službe. Odnesli so jim vso opremo za reševanje in radijsko postajo v skupni vrednosti okoli 4.000 evrov.