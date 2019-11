Foto: Barbara Štor

Požar je najverjetneje izbruhnil že v sredo, 6. novembra, a se zaradi zamaknjenosti doma dim iz doline ni opazil. Svoje je dodalo še slabo vreme, ki je preprečilo obisk pohodnikov. Na Policijski upravi Celje so tako informacijo o požaru prejeli šele v četrtek. V petek so se trudili opraviti ogled pogorišča, a jim je to onemogočilo slabo vreme, ki se je vleklo še ves teden. Tako so ogled kraja pogorišča, kjer je bila ves čas nevarnost rušenja ožganega objekta, opravili šele v soboto, 16. novembra.

Pogoreli so vsi osrednji objekti koče, stavbno pohištvo in notranjost, ki so jo pred kratkim prenovili. "Od doma na Okrešlju so ostali le še zidovi, ki se ob močnem vetru že sami podirajo. V zadnjih treh letih smo v kočo vložili 100.000 evrov in smo še globoko v posojilih. Zamenjali smo streho, popolnoma prenovili sobe, prenovili kuhinjo, jedilnico in sanitarije ter uredili novo učilnico za predavanja, tako da bi lahko dom v takšnem stanju deloval vsaj naslednjih 20 let, požar pa ga je popolnoma uničil," je v dneh po tragediji poudaril predsednik PD-ja Celje Matica Brane Povše.

Dom na spodnjem robu ledeniške krnice Okrešelj nad Logarsko dolino je bil sicer priljubljena planinska točka. To je že drugi planinski dom v dobrih dveh letih, ki je pogorel na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Oktobra 2017 je ogenj uničil Kocbekov dom na Korošici.