Foto: MMC RTV SLO

Predstavniki Planinskega društva Celje Matica in policija so bili popoldne še na ogledu pogorišča doma, ki so ga sicer ob začetku novembra zaprli, oskrbnik pa ga je zapustil v nedeljo.

Franc Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica, nam je po ogledu pogorišča za TV Slovenija dejal, da bi dom lahko zgorel v sredo. Ker je dom odmaknjen, požara nihče ni videl, gašenje pa bi bilo mogoče le s pomočjo helikopterja, je še dodal. Škode naj bi bilo po Povšetovi prvi oceni za najmanj 100 tisoč evrov.

Foto: Barbara Štor

Dom na 1396 metrih nadmorske višine je v poletnem času med turisti izjemno priljubljena točka. Od konca ceste v Logarski dolini do doma vodi uro dolga pot mimo slapu Rinka in izvira reke Savinje.

Okrešelj je izhodišče za vzpone na Kamniško sedlo, Brano, Tursko goro, Skuto, Savinjsko sedlo ali Mrzlo goro. Slovenski planinci so dom na tem mestu zgradili že leta 1908. Večkrat je bil prenovljen in dograjen, v zadnjem letu so prenovili streho in spalnice. Imel je 80 ležišč v domu in šest v zimski sobi.

Frischaufov dom je druga planinska postojanka Planinskega društva Celje Matica, ki je zgorela v zadnjem obdobju. Pred dvema letoma in dvema tednoma je namreč zgorel Kocbekov dom na Korošici.

Zgorela koča na Okrešlju