Četverici obtoženih v ZDA grozi do 50 let zaporne kazni. Foto: Reuters

Zvezno sodišče v ameriški prestolnici Washington je na začetku septembra objavilo dotlej zapečatene obtožnice proti Američanu, Špancu in dvema Slovencema zaradi kriminalnega združevanja in bančnih ter drugih prevar prek spletnega hekerskega foruma Darkode, ki so ga leta 2015 zaprli. Obtožnice so vložili proti Škorjancu, Mentorju Leniqiju, Florenciu Carro Ruizu in Thomasu McCormicku. McCormick naj bi bil zadnji administrator Darkode, ki ga je ustanovil in kot prvi upravljal Škorjanc. Obtoženim v primeru obsodbe grozi do 50 let zaporne kazni.

Direktor družbe H-Bit Martin Škorjanc je v sporočilu za javnost potrdil, da so njegovega sina priprli na podlagi obtožnice in v povezavi z njo razpisane mednarodne tiralice. "Za pregon sicer ni prave pravne podlage, saj je bil Matjaž Škorjanc za isto dejanje, kot ga preganja tožilstvo ZDA, že pravnomočno obsojen, kazen pa je v Sloveniji tudi v celoti že prestal. Gre za nedopusten poskus ponovnega sojenja o isti stvari, ki ga prepoveduje slovenski, evropski in tudi ameriški pravni red," je poudaril.

Obtoženi naj bi v času od septembra 2008 do decembra 2013 svojim žrtvam, ki so jim pokradli zasebne podatke, med drugim o bančnih računih in kreditnih karticah, povzročili za 4,5 milijona dolarjev škode. Obtožnica jih bremeni kriminalnega združevanja, bančnih prevar, vdorov v računalnike, kraje identitete, računalniških vdorov in izsiljevanja.

Ameriški varnostni organi so sicer že leta 2011 od slovenskih zahtevali izročitev Škorjanca, ki je bil nato v Sloveniji obsojen, ker je prodajal zlonamerni računalniški program mariposa, s katerim naj bi okužil milijone računalnikov po vsem svetu. Za to dejanje mu je mariborsko sodišče leta 2015 izreklo štiri leta in deset mesecev zaporne kazni, ki jo je Škorjanc že prestal.