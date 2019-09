Policisti so prijeli Nigerijca, ki sta v kombiju prevažala 31 tujcev. Foto: BoBo

Nigerijca so policisti prijeli v četrtek zvečer v naselju Morava v bližini Kočevske Reke in jima odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Postopki zoper sdržavljane Pakistana, Bangladeša in Mnjamarja še potekajo.