Tone Krkovič je v tožbi trdil, da je Peinkiher s svojimi izjavami porušil njegov duševni mir ter razžalil njegovo čast in dobro ime.

Krkovič je tožbo zoper Peinkiherja vložil zaradi več zapisov v časnikih Delo in Dnevnik, portalu MMC RTV Slovenija, drugih medijih ter izjav v intervjuju, objavljenem v Delu. V njem je Krkoviča med drugim obtoževal nesposobnosti in kaznivih dejanj, organizirane prodaje orožja, ovajanja nedolžnih ljudi in mu očital nepotrebno sestrelitev helikopterja nad Ljubljano med osamosvojitveno vojno.

Krkovič je v tožbi trdil, da gre za neresnične, žaljive in zaničljive trditve, zaradi katerih je bil porušen njegov duševni mir ter razžaljena njegova čast in dobro ime. Zato je zahteval plačilo odškodnine v znesku 20.000 evrov ter objavo preklica trditev in opravičilo, objavljeno v omenjenih medijih.

Sodišče: Peinkiher ni dokazal resničnosti trditev

Sodišče je ugotovilo, da Peinkiher ni dokazal resničnosti svojih trditev oziroma ni dokazal, da je imel zadostno podlago verjeti v resničnost svojih podanih mnenj oziroma vrednostnih sodb o Krkoviču. Prav tako po mnenju sodišča ni dokazal, da ta izražena mnenja oziroma vrednostne sodbe vendarle imajo nekaj podlage v dejstvih.

Zato Peinkiherjeve trditve kažejo na žaljiv namen in so imele po prepričanju sodišča le namen poniževanja oziroma sramotenja tožnika, je zapisano v obrazložitvi sodbe. Sodišče je ugotovilo še, da je zaradi omenjenih izjav Krkoviču nastala škoda, zato je podana tudi odškodninska odgovornost toženca.

Odškodnina 7.250 evrov z obrestmi

Po razsodbi sodišča mora Peinkiher Krkoviču plačati odškodnino v znesku 7250 evrov z zamudnimi obrestmi od 18. junija 2016. Ni pa Krkoviču prisodilo zahtevanih 20.000 evrov. Prav tako mora Peinkiher Krkoviču povrniti njegove pravdne stroške v višini 5755 evrov.

Poleg tega je sodišče Peinkiherju naložilo, da v 15 dneh na svoje stroške v časnikih Delo in Dnevnik ter spletnem portalu MMC RTVS objavi preklic svojih izjav in se zanje Krkoviču opraviči. Peinkiherjeva odvetnica Nataša Pirc Musar je povedala, da morata s stranko sodbo še preučiti, po vsej verjetnosti pa se bo nanjo pritožila. Ob tem je pojasnila, da pritožba zadrži izvršitev sodbe.