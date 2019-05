Krkovič je bil po Janševih besedah zaradi procesa Patria šokiran in povsem spremenjen

Odmev zadeve Patria

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Janez Janša in Tone Krkovič. Foto: BoBo

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nadaljevali obravnavo v odškodninski tožbi upokojenega brigadirja Antona Krkoviča proti državi zaradi procesa Patria. Med drugim so zaslišali predsednika SDS-a Janeza Janšo, Krkovičevega brata in prijatelja.