Ustavni sodnik Matej Accetto. Foto: BoBo

Ovadba se nanaša na njegovo odločanje v povezavi s prepovedjo koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića – Thompsona v Mariboru, poroča Radio Slovenija.

Kot piše v ovadbi – neuradno jo je vložil organizator koncerta –, je ustavni sodnik Matej Accetto zatajil in hkrati podal neresnične navedbe o stopnji poznanstva z Mirom Cerarjem in stranko SMC, potem pa kot sodnik odločal v sporih, v katere so bili vpleteni ljudje, povezani s to stranko. S tem je – tako v ovadbi – kršil videz nepristranskosti.

Ovaditelj predlaga tožilstvu, naj poleg Accetta v zadevi zaslišijo še Vesno Györkös Žnidar, Ksenijo Klampfer, Milana Brgleza in Mira Cerarja, še poroča Radio Slovenija.