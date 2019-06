Foto: MMC RTV SLO

"Gospa Klampferjeva je takrat prevzela svojo odgovornost in je odločila, kot je odločila, na podlagi podatkov, ki jih je imela. In ji lahko samo čestitam takrat za pogum. Ne glede na to, kaj se je danes odločilo," je dejal premier Marjan Šarec, ki je tudi v nagovoru na 29. vseslovenskem srečanju pod Najevsko lipo poudaril pomen prevzemanja odgovornosti. Šarec tako meni, da bomo v Sloveniji potrebovali več poguma pri sprejemanju odločitev.

Zunanji oddelek upravnega sodišča v Mariboru je v sredo ugodil tožbi organizatorja koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona in odločbo Upravne enote Maribor, s katero je bil koncert maja 2017 prepovedan, odpravilo. Sodišče je zadevo vrnilo upravni enoti v ponovni postopek, so v sredo sporočili iz sodišča.

Ministrica Ksenija Klampfer je bila leta 2017 kot načelnica Upravne enote Maribor podpisana pod odločbo, ki je prepovedala koncert hrvaškega glasbenika. Poslanec SDS-a Branko Grims je glede odločitve sodišča dejal, da bi se morala ministrica "hudo zamisliti nad svojo tedanjo odločitvijo in prevzeti odgovornost". "Danes je ta sodba bolj aktualna, kot se zdi, iz mnogo razlogov, saj se lahko vprašamo, v kakšni državi živimo, da sploh prihaja do prepovedi koncertov," je v četrtek dejal Grims.