Ljubljanski policisti so bili sicer zaenkrat obveščeni o poškodbah na treh spomenikih. "Policisti o dogodkih še zbirajo obvestila in opravljajo oglede krajev dejanj, zato več podatkov trenutno ne moremo posredovati, " so še sporočili s PU Ljubljana.

Glede na fotografije, ki jih je posredovala služba za odnose z javnostmi stranke SD, pa je razvidno, da so nepridipravi z rdečim sprejem oskrunuli pet spomenikov in sicer: spomenik Borisu Kidriču, spomenik revolucije na Trgu republike, spominsko znamenje padlim v NOB pred Gimnazijo Vič, spomenik Toniju Merlaku in spomenik talcem v Rožni dolini. Napisi na spomenikih izražajo protirevolucionarno in protijugoslovansko vsebino.

"Ne glede na prepričanja, nihče nima pravice skruniti skupnega spomina, ki je naša skupna osnova za pogled v prihodnost. Morda na različna obdobja zgodovine gledamo različno, zato se o tem pogovarjamo in skozi enotnost v sedanjosti celimo rane preteklosti," so v sporočilu za javnost zapisali v stranki SD in dodali: "Ob tem sprašujemo, v kakšni stiski so ljudje, ki načrtno oskrunijo spomenik človeka, ki je bil sestreljen med prevozom kruha, in se je, kot vojak JNA, dogovarjal za prestop v vrste Teritorialne obrambe. Če je to dejanje klic na pomoč, potem javno sporočamo, da so naša vrata odprta za vse, ki jo potrebujejo. Drugače namreč ni mogoče razložiti skrunitve spomenika predsedniku prve slovenske vlade ali pa spomenika revolucije, ki je prinesla socialno, ekonomsko in narodno osvoboditev Slovencev."

Odzval se je tudi predsednik republike Boruta Pahor. "Skrunjenje spomenikov ni svoboda političnega izražanja, temveč je njeno ogrožanje. Pri tem ne gre samo za vandalizem v ožjem pomenu besede, ampak za nesprejemljivo in prepovedano obliko izražanja političnih prepričanj," je zapisal na svojem Twitter profilu. Pozval je k vsesplošni strpnosti, ki omogoča, da svobodno izpovemo naša stališča, upoštevaje stališča in dostojanstvo drugih. Upa tudi, da bo pristojnim uspelo preiskati ta in podobne primere ter ukrepati.

To pa ni prvič, da so se neznanci znesli nad spomeniki v prestolnici. Že štirikrat je bil namreč oskrunjen spomenik žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu.