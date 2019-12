Gasilci izvajajo požarno stražo. Foto: BoBo

Po navedbah gorenjskih policistov je omogočen dostop samo za stanovalce in intervencijska vozila. Intervencija se je začela na podlagi klica o vonju po plinu. Po prvih podatkih gre za preseženo koncentracijo plina v meteorno-kanalizacijskem jašku. Za zdaj so evakuirali deset ljudi iz dveh bližnjih objektov, kjer so meritve v notranjosti pokazale vsebnost plina. Po prvih podatkih v objektih ni nevarnosti eksplozije. Območje okoli objektov pa je zavarovano.

"Po potrebi se bo glede na meritve območje evakuacije razširilo. Večje nevarnosti za zdaj ni, razen v okolici jaška. Prepovedana je tudi uporaba odprtega ognja. Gasilci pa izvajajo požarno stražo. Sanacija se bo predvidoma začela v torek zjutraj, ko bodo izvedene nove meritve," so še navedli na PU-ju Kranj in dodali, da nihče ni bil poškodovan.