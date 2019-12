Cesta bo še nekaj časa zaprta. Foto: BoBo

Ob tem so na kranjski policijski upravi še dodali, da veljajo opozorila glede uporabe odprtega ognja, cesta pa ostaja zaprta v enakem obsegu kot pretekle dni. Za dostop stanovalcev in interventnih vozil pa bo poskrbljeno.

V torek je v naselju Britof prišlo do eksplozije zemeljskega plina, ki je uhajal zaradi napake na plinovodu. V eksploziji je bilo poškodovanih šest ljudi, ki so utrpeli opekline. Policisti sicer preiskijejo morebitno odgovornost za puščanje plina.

V družbi Domplan, ki je investitor izgradnje plinovoda in ga bo po končni izgradnji tudi upravljala sicer zavračajo odgovornost za eksplozijo, ker je bil plinovod še v izgradnji in ga še niso imeli v upravljanju. Poleg tega so na plinovodu pred zasutjem izvedli testiranja, ki niso pokazala puščanja. V samem vodovodnem jašku, kjer je v torek odjeknila eksplozija, plina ne bi smelo biti. Po pregledu plinovoda s kamero so ugotovili, da je največja verjetnost, da pušča na enem od stikov.