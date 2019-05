Policija letos zaznava trend strmega naraščanja števila ilegalnih prehodov državne meje. Medtem ko so v prvih štirih mesecih lani obravnavali 1305 ilegalnih prehodov, so jih v enakem obdobju letos že 3043. Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se spreminja, opazno je predvsem povečanje števila državljanov Alžirije, Pakistana in Maroka. Foto: BoBo

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so policisti s trkanjem po vagonih in klicanjem dejansko našli vagon, v katerem so bili prebežniki, ki so bili že dehidrirani, primanjkovalo pa jim je tudi zraka. Zato so policisti takoj obvestili Zdravstveni dom Sežana.

Policisti so v navzočnosti železniškega osebja odprli vagon in ugotovili, da so v njem trije ilegalni prebežniki, ki so zaradi omejitve svežega zraka v prostoru z žitom težko dihali. Zato jim je bila na kraju dogodka takoj nudena zdravniška pomoč.

Z razgovori so ugotovili, da gre za tri državljane Irana brez osebnih dokumentov. Policisti so pregledali tudi ostale vagone, vendar drugih oseb ni bilo. Po opravljenih vseh policijskih postopkih, med katerimi je zdravnica prebežnike ponovno pregledala, jih bodo vrnili na Hrvaško.

O nedovoljenih migracijah poročajo tudi z drugih policijskih uprav

Policisti so v sredo na mejnem prehodu Gruškovje obravnavali dva poskusa nedovoljenega vstopa v državo. Ob tem so v prvi skupini prijeli šest državljanov Afganistana, v drugi pa državljana Kosova in Albanije.

Pet državljanov Afganistana je zaprosilo za mednarodno zaščito, zato so jih odpeljali v azilni dom, ostale bodo po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti so v sredo na območju Ljubljane zaradi nedovoljenega prehoda državne meje obravnavali dva državljana Alžirije, ki sta zaprosila za mednarodno zaščito.

Policisti so med kontrolo tovornega vlaka na mejnem prehodu Dobova pri vstopu v Slovenijo našli državljana Irana, ki se je skrit na podvozju vlaka poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom. Na območju Rakovca pa so izsledili in prijeli štiri državljane Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.