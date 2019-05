Vojaki v vojašnici Eda Peperka. Foto: BoBo

Slovenska vojska (SV) je na zaprosilo policije že poslala okrepitev na južno mejo, ima pa tudi pripravljene enote, da lahko vsak trenutek okrepi prisotnost, je v soboto ob robu slovesnosti v Topolšici dejal obrambni minister Karl Erjavec.

Trenutno je v dnevni izmeni 66 pripadnikov SV-ja, od tega jih je 31 na različnih lokacijah v redni izmeni, 35 pa jih je vojska dodatno angažirala v soboto na območju Policijske postaje Ilirska Bistrica, so pojasnili v SV-ju.

Policija in vojska sta se tako odzvali na povečan obseg nezakonitih prehodov meje, na kar opozarjajo prebivalci ob meji, dodatno pa jih je vznemirila ugrabitev 79-letnega Belokranjca v sredo, katere so osumljeni štirje tujci, ki so nezakonito vstopili v državo. Tri so italijanski varnostni organi prijeli in predali slovenski policiji, za vse pa je preiskovalni sodnik odredil pripor.

O dogajanju je Erjavec v soboto na slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne v Topolšici še povedal, da sta z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem ves čas v neposrednem stiku in dnevno usklajujeta potrebe, operativno pa to izvajata generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in načelnica Generalštaba SV-ja Alenka Ermenc.

"Lahko pa povem, da imamo pripravljene enote, da lahko v vsakem trenutku tudi okrepimo prisotnost Slovenske vojske na južni meji, seveda skupaj v mešanih skupinah s policijo, zato ker Slovenska vojska nima pristojnosti, lahko pa pomaga policiji," je dejal Erjavec in dodal, da so glede na dogodke v preteklem tednu že poslali nekaj okrepitev, in sicer na zaprosilo slovenske policije.

Dodatni ukrepi za doslednejše varovanje meje

Da so v zadnjih dneh okrepili dejavnosti policije in število enot SV-ja v občinah, kjer so nezakoniti prehodi meje pogostejši, je v petek dejal tudi minister Poklukar. Ob tem je ocenil, da trenutno ni potrebe po protestih in nezadovoljstvu, saj policija obvladuje situacijo, prepričan je, da je Slovenija varna država in da sistem nacionalne varnosti deluje.

Ne glede na to se je v soboto v Črnomlju po poročanju STA zbralo nekaj sto ljudi, ki so s protestnim shodom in podpisom peticije opozorili na težave ljudi, ki živijo ob meji, zaradi nezakonitih migracij. Vlado so pozvali, naj zaščiti mejo ter zagotovi varnost ljudi in njihovega premoženja. Zahtevali so tudi spremembo azilne zakonodaje.

Slovenska vlada je januarja ministrstvu za notranje zadeve namenila dodatnih 15 milijonov evrov letno za projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Sredstva so namenjena za plačilo delovne uspešnosti policistom in nekaterim na ministrstvu za notranje zadeve iz naslova povečanega obsega dela. Policija je nedavno podala tudi dodatne predloge za ukrepanje, med drugim za postavitev dodatne panelne ograje.

Vojaške vaje Na območju osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna ter na območjih Suhe krajine in Mirnske doline bo od ponedeljka do četrtka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev. Na letališču Cerklje ob Krki pa se bo v ponedeljek začelo redno usposabljanje vojaških pilotov v letenju na nizkih višinah, ki bo trajalo do petka, 24. maja.

Odziv na vloženo interpelacijo

Minister Erjavec se je v Topolšici odzval tudi na interpelacijo, ki jo je proti njemu vložila poslanska skupina SDS-a. Dejal je, da je neutemeljena in prazna ter da gre za politično dejanje.

"Je pa pomembna zlasti s tega vidika, ker se je pokazalo, da stranka, ki je vložila interpelacijo, želi spolitizirati Slovensko vojsko. Zame je nerazumljivo, da zato, ker je bil brigadir Slovenske vojske razrešen po postopku, ki smo ga imeli že neštetokrat, odkar obstaja Slovenska vojska, da se ena stranka postavi kot odvetnik in govori o tem, da je ta razrešitev nezakonita in da je bila zlorabljena obveščevalno varnostna služba. Ta je opravljala naloge v skladu z zakonom, to je že povedala stroka," je dejal minister.

Erjavec meni, da gre predvsem zato, "ker so ugotovili, da smo z nekaterimi potezami, tudi s tem, ko smo imenovali novo načelnico generalštaba, prvo žensko na svetu, ki vodi eno od vojska, gotovo povzročili neki nemir zlasti v smislu, da stranka SDS očitno ne bo več imela tistega vpliva v Slovenski vojski, ki ga je imela doslej".

Poslanska skupina SDS-a Erjavcu med drugim očita zlorabo vojaške obveščevalne službe, nezakonito razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca ter laži in zavajanje.