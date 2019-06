Manfred Weber velja za vodilnega kandidata EPP-ja za mesto predsednika Evropske komisije. Foto: Reuters

Od vseh temeljnih vodilnih vlog želi EPP izključno mesto predsednika Evropske komisije, medtem ko so vsi drugi položaji na voljo tistim, ki so dosegli drugi in tretji izid, po nekaterih scenarijih tudi tistim, ki so dosegli četrti izid, je dejal hrvaški premier Andrej Plenković, ki se kot edini voditelj članice EU-ja udeležuje tridnevnega sestanka evropske konservativne politične družine v San Sebastianu.

Hrvaški premier je poudaril, da Weber uživa podporo ne le skupine EPP-ja v Evropskem parlamentu, temveč tudi voditeljev članic iz konservativne družine. EPP je jasna relativna zmagovalka volitev, zato je stališče tako EPP-ja v Evropskem parlamentu kot voditeljev EPP-ja, da mora biti Weber naslednji predsednik komisije, je pojasnil.

"Tudi na nacionalni ravni dobi relativni zmagovalec volitev priložnost, da prvi sestavi vlado, nič ni bolj naravnega," je ponazoril Plenković. "Jutri gremo v Bruselj in začnemo pogajanja s preostalimi tremi ključnimi proevropskimi skupinami," pa je dejal Manfred Weber.

Plenković je še povedal, da je sestanek šestih koordinatorjev treh glavnih političnih družin o vodilnih položajih prejšnji petek v Bruslju pokazal, da v tekmi za predsedniški položaj v komisiji konservativci podpirajo Webra, socialisti Fransa Timmermansa, liberalci pa Margrethe Vestager. Na vprašanje, ali je Vestagerjeva vodilna kandidatka, odgovarja, da je bila tako predstavljena.

Skupina Zelenih v Evropskem parlamentu izvolila vodstvo

Četrta največja politična skupina Zeleni/EFA, ki bo imela v Evropskem parlamentu 75 poslancev, je medtem izvolila novo vodstvo. Vodji politične skupine bosta tudi v tem mandatu vodilna kandidatka Zelenih na majskih evropskih volitvah Ska Keller in Belgijec Philippe Lamberts.

Skupina je izvolila tudi sedem podpredsednikov. Prvi podpredsednik je postal Britanec Alyn Smith, ki je postal tudi predsednik Evropske svobodne zveze (EFA). Drugi podpredsedniki pa so Nizozemec Bas Eickhout, Francozinja Gwendoline Delbos Corfield, Švedinja Alice Bah Kuhnke, Nemka Terry Reintke, Britanka Molly Scott Cato in Španec Ernest Urtasun.

Skupina Zeleni/EFA je bila na zadnjih volitvah leta 2014 šesta največja skupina, ki je imela ob nastopu mandata 50 poslancev.

Slovenija v četrti največji politični skupini nima svojega predstavnika. Na evropskih volitvah v Sloveniji so bili izvoljeni štirje evropski poslanci, ki bodo sedeli v vrstah največje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), po dva predstavnika pa še v vrstah socialdemokratov (S&D) in liberalcev (Alde).

Alde po novem Prenovimo Evropo

Politična skupina liberalcev (Alde) je spremenila svoje ime v Prenovimo Evropo, kar je bilo tudi predvolilno geslo evropskih liberalcev oziroma njihove ekipe za Evropo. Del tretje največje skupine v Evropskem parlamentu sta tudi novoizvoljena evropska poslanca iz Slovenije Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba LMŠ).

Na volitvah v Evropski parlament se je liberalcem uspelo prebiti na tretje mesto, saj so glede na podatke Evropskega parlamenta osvojili 106 od 751 sedežev, kar je skoraj 40 sedežev več, kot so jih imeli do zdaj. Prenovimo Evropo v Evropskem parlamentu sestavljajo predstavniki naprednih, liberalnih, sredinskih in reformističnih strank, pridružila pa se jim je tudi stranka francoskega predsednika Emmanuela Macrona Naprej, republika.