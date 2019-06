Weber je bil za vodjo politične skupine EPP izvoljen z vsemi 156 veljavnimi glasovi, štiri glasovnice pa so bile neveljavne.

Nemec Manfred Weber je bil prepričljivo izvoljen za še en mandat na čelu poslancev Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Foto: EPA

Skupina je izvolila tudi deset podpredsednikov. Največ glasov med njimi je dobila Hrvatica Dubravka Šuica, sicer pa so bili za podpredsednike izvoljeni še Portugalec Paulo Rangel, Romun Siegfired Muresan, Grk Evangelos Meimarakis, Irka Mairead McGuinness, Nizozemska Esther de Lange, Bolgar Andrej Kovačev, Poljakinja Ewa Kopacz, Španec Esteban Gonzalez Pons in Francoz Arnaud Danjean.

Člani Fidesza ne smejo kandidirati za položaje

Med njimi ni nobenega člana madžarske stranke Fidesz, čeprav bi bila delegacija po svoji številčnosti do tega upravičena. To je posledica odločitve EPP o suspenzu Fidesza zaradi spornih potez vodje stranke, madžarskega premierja Viktorja Orbana. Ta suspenz med drugim pomeni, da člani Fidesza nimajo pravice kandidirati za položaje, je pojasnil Weber. Vodja skupine EPP je tudi poudaril, da je vprašanje članstva Fidesza v rokah posebnega odbora pod vodstvom Hermana Van Rompuya, ki preučuje ta primer, ne madžarske vlade. Kdaj bo odbor pripravil poročilo, ni povedal.

Slovensko delegacijo bo vodila Romana Tomc

Slovensko delegacijo v EPP, ki šteje štiri člane, bo po neuradnih informacijah vodila Romana Tomc (SDS). Preostali člani slovenske delegacije so Milan Zver (SDS), Franc Bogovič (SLS) in Ljudmila Novak (NSi).

Weber: Pripravljeni smo na kompromise

Na vprašanja o oblikovanju koalicije v Evropskem parlamentu je Weber odgovoril, da bi bilo treba pogovore o koaliciji začeti čim prej, saj da ljudje od novoizvoljenih parlamentarcev pričakujejo takojšnje pogovore o vsebini. "Želimo kompromise, pripravljeni smo na kompromise," je še izpostavil Weber in izrazil upanje, da bodo enako pripravljeni na kompromise tudi drugi. Ponovil je, da je EPP, čeprav je po številu sedežev zmagovalka volitev, veliko sedežev izgubila, česar se zaveda.

Na vprašanja o pogovorih o imenovanjih na vodilne položaje v EU in svojih možnostih, da zasede predsedniški položaj v komisiji, pa je odgovoril, da ima podporo svoje skupine ter da nihče noče tvegati spora med parlamentom in Svetom. Weber zato pričakuje, da bodo članice spoštovale odločitev parlamenta, da predsednik komisije mora postati vodilni kandidat evropskih strank za volitve. To ni koncept posamezne stranke, to je koncept Evropskega parlamenta, je poudaril. Koncept vodilnih kandidatov, po katerem naj bi šef komisije postal vodilni kandidat evropske stranke za volitve, je sicer minuli teden podprlo vodstvo parlamenta z izjemo liberalcev.

Preostale politične skupine bodo o svojem vodstvu odločale v prihodnjih tednih, socialdemokrati (S&D) na primer v tednu od 17. junija.

Šesterica pogajalcev v petek zvečer o "delitvi" stolčkov

Medtem pa so iz Bruslja sporočili, da se bo šest voditeljev članic EU - Andrej Plenković, Arturs Krišjanis Karinš, Antonio Costa, Pedro Sanchez, Mark Rutte in Charles Michel, ki so koordinatorji svojih političnih družin za pogajanja o vodilnih položajih v EU, v petek zvečer sestalo v Bruslju.

Odločitve o petih vodilnih položajih

Premierja Hrvaške in Latvije, Plenković in Karinš, sta pogajalca konservativne Evropske ljudske stranke (EPP), premierja Španije in Portugalske, Sanchez in Costa, se pogajata v imenu socialdemokratov (PES), premierja Nizozemske in Belgije, Rutte in Michel, pa v imenu liberalcev. Unija mora po volitvah odločiti o petih vodilnih položajih: predsednikih Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke ter o visokem zunanjepolitičnem predstavniku. Pri tem je treba upoštevati štiri vrste ravnotežij: pri geografskem gre za razmerje med vzhodom in zahodom ter severom in jugom, pri demografskem za razmerje med malimi in velikimi članicami, pri političnem za vpliv političnih družin, vse pomembnejše pa je tudi ravnotežje med spoloma.