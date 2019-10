Tusk sporoča, da bo Evropska unija podpirala Irsko. Foto: EPA

"Naši predlogi predstavljajo kompromis in upam, da lahko parlament zdaj v nacionalnem interesu stopi skupaj, za ta dogovor, da bi odprli novo poglavje prijateljstva z evropskimi sosedi in nadaljevali domače prednostne naloge," je Johnson nagovoril britanski parlament po predstavitvi svojega predloga.

Zdaj mora po njegovem mnenju popustiti EU, saj je njegov načrt, v skladu s katerim bi Severna Irska ostala del evropskega enotnega trga za blago, a zapustila carinsko unijo, priložnost za obe strani. A če na strani Bruslja ne bo ustrezne volje, Britancem ne bo preostalo drugega, kot da 31. oktobra odidejo iz Unije brez dogovora, je ponovil večkrat izrečeno namero.

Bruselj Johnsonu sporoča, da mora London glede predloga opraviti še nekaj dela. Evropska komisija je zapisala, da je v predlogu več problematičnih točk in da je potrebno dodatno delo. Skupina evropskih poslancev, ki se osredotoča na brexit, je ob tem še sporočila, da trenutnega dogovora poslanci ne morejo ratificirati. "Predlogi ne naslavljajo težav, ki jih je treba razrešiti, če se odstrani irsko varovalo," so zapisali.

Johnson se je potrudil "premostiti prepad". Foto: EPA

Lofven : Dober začetek za pogajanja

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je sporočil, da je Evropska unija "odprta, a neprepričana" o načrtu in da "odločno stoji ob strani Irski". Irski premier Leo Varadkar je dejal, da so novi načrti dobrodošli, a pomanjkljivi v več vidikih. Švedski premier Stefan Lofven je na drugi strani dejal, da je kljub nekaterim odprtim vprašanjem britanski predlog dober začetek za pogajanja.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je Johnsonov načrt že kritiziral. "Trenutni predlogi bi škodovali celotnemu britanskemu gospodarstvu, še posebej gospodarstvu Severne Irske, in bi spodkopali velikonočni dogovor," je dejal.

Zapletena ureditev carinjenja

Johnson želi s svojim v torek predstavljenim predlogom doseči, da bi iz dogovora o brexitu umaknili t. i. irsko varovalo, ki naj bi preprečevalo vzpostavitev trde meje med Severno Irsko in Irsko. Poskrbelo naj bi za to, da na notranji meji ne bi bila potrebna nadzor blaga in carinjenje.

Namesto tega predlaga zapleteno ureditev, po kateri bi bil carinski nadzor obvezen, čeprav ga ne bi opravljali neposredno na meji. Johnson predlaga tudi, da bi na Severnem Irskem še naprej veljala evropska zakonodaja glede kmetijskih proizvodov in drugega blaga. Odločitev, kako dolgo bi to veljalo, pa Johnson polaga v roke severnoirskega parlamenta, ki bi vsaka štiri leta odločal o tem.