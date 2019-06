Filmske delavnice se izvajajo z brezplačnimi aplikacijami. Foto: BoBo

Kljub temu vemo, da je zadnje čase v Sloveniji veliko govora o vlakih, a (pre)malo o Filmskem vlaku, ki pa je vsekakor zanimiv projekt. Špela Pavli Perko iz ekipe Filmskega vlaka pravi, da je vlak "odpeljal s postaje pred približno dvema letoma, traja pa celih pet let. Izvajamo ga partnerji Center za kulturo Kočevje, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Društvo Trbovlje – novo medijsko mesto ter v sodelovanju z nekaterimi centri šolskih in obšolskih dejavnosti in drugimi izobraževalnimi ustanovami, ki so se pridružile pozneje."

Kaj je torej namen projekta Filmski vlak? Gre za izobraževanje in "namen je predvsem razvoj prožnih oblik učenja in interaktivnih učnih okolij na področju filmske vzgoje. S programom želimo v bistvu okrepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju kulture, umetnosti in filmske vzgoje, da bi se le-ta bolj vključila v sam proces, saj vemo, da so danes učenci vedno bolj izpostavljeni tudi sodobnim tehnologijam in temu prilagojeno tudi mi ustvarjamo delavnice," je prepričana Špela Pavli Perko.

Delavnice s svojimi napravami

Večina mladih ima danes pri sebi pametni telefon, torej lahko s pomočjo aplikacije začnejo snemati takoj in prav zato, kot pravi Špela Pavli Perko, delavnice pri projektu Filmski vlak delujejo na principu "bring your own device". To pomeni, kot poudarja Špela Pavli Perko, "da se uporabi naprava, ki jo imamo vsi v žepu. Četudi jih najmlajši šolarji še nimajo, jih imajo zagotovo njihovi učitelji in mentorji, kar je dovolj za osnovne delavnice." Mladim na ta način pokažejo, kako lahko pametne naprave, predvsem telefon, uporabijo tudi za učenje in ustvarjanje in da pametni telefon ni samo ali le igrača

V okviru projekta Filmski vlak trenutno bolj izvajajo razne animacije in videoposnetke, kar nekako usmerjajo v umetniško smer. Res pa je, da si s pridobljenimi veščinami lahko učenke in učenci popestrijo na primer tudi pouk geografije, biologije in drugih predmetov, seveda v sodelovanju in pomočjo strokovnih delavcev oziroma učiteljev. Načinov, kako s pametnimi napravami približati snov, je res veliko, je prepričana Špela Pavli Perko.

Kratki film, reportažo, animacijo in video je mogoče ustvarjati s pomočjo projekta Filmski vlak, še dodaja sogovornica. "Trenutno izvajamo delavnice z brezplačnimi aplikacijami, saj je dejstvo, da se animacije in videi lahko naredijo profesionalno le ob nakupu opreme, ki pa je šole in posamezniki nimajo na voljo ali pa vsaj ne v tolikšni meri. Zato je pametni telefon in aplikacija najboljši približek, kako lahko učenke in učenci ustvarjajo tudi z manj stroški ter se ob tem vendarle nekaj naučijo," je še prepričana Špela Pavli Perko.

Učenje poteka hitro

Tovrstne zanimive delavnice privlačijo veliko mladih in ob tem se pojavi vprašanje, ali je število mest na delavnicah omejeno ali pa se potrudijo sprejeti vsakega. Špela Pavli Perko poudarja, "da sprejmejo vsakega. Večinoma so kar navdušeni. Učitelji nas nato kontaktirajo, mi pa posledično pripravimo delavnice in se odpravimo na tisto šolo, kjer obstaja interes. Zelo veliko smo do zdaj sodelovali s strokovnimi delavci, ki poučujejo ali delujejo v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti po celi Sloveniji." Skratka, učitelji in drugi strokovni delavci imajo možnost navezati stik z ekipo Filmskega vlaka in se dogovoriti, ali bi kje želeli več videa ali več animacije.

Učenci za ustvarjanje osnovnih videovsebin ne potrebujejo veliko časa, saj, kot pravi Špela Pavli Perko, "se da kar hitro, tudi v dveh urah, kaj zanimivega narediti, seveda pa so delavnice različne, tudi zelo razširjene. Na takšnih je treba najprej narediti snemalno knjigo in scenarij ter vse podrobnosti preučiti. Vse je odvisno od zahtevnosti," še dodaja sogovornica.

Projekt Filmski vlak traja pet let in temu primerno so potrebna tudi finančna sredstva. Filmski vlak je večinoma, to je v 75 odstotkih, financiran iz evropskih sredstev oziroma Evropskega socialnega sklada, preostali delež pa prispeva Ministrstvo za kulturo RS.

Filmski vlak bo vozil do leta 2022 in še zmeraj lahko vstopite na najbližji postaji, na spletni strani filmskivlak.si