Evropski parlament je letos nagrado Saharova dodelil ujgurskemu aktivistu Ilhamu Tohtiju. Foto: Reuters

V resoluciji, ki so jo sprejeli v četrtek, evropski poslanci in poslanke poudarjajo, da dosedanji ukrepi EU-ja niso izboljšali stanja na področju človekovih pravic na Kitajskem.

Evropski parlament je tudi pozval kitajsko vlado, naj nemudoma konča prakso samovoljnih pridržanj ter sodnih procesov brez obtožnice in takoj ter brezpogojno izpusti zaprte Ujgure, vključno z aktivistom Ilhamom Tohtijem, letošnjim dobitnikom nagrade Evropskega parlamenta Saharova .

Peking: Opustite dvojne standarde

Na resolucijo se je že odzvala Kitajska, ki je Evropskemu parlamentu očitala dvoličnost. V Pekingu so parlament pozvali, naj opusti dvojne standarde v boju proti terorizmu in se preneha vmešavati v kitajske notranje zadeve.

"Narod Sinkianga in kitajski narod imata večjo pravico govoriti (o razmerah v tej avtonomni pokrajini) kot tisti, ki so daleč stran v Evropi, ki nikoli niso bili v Sinkiangu," je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang.

Kitajska je pod vse večjim pritiskom zaradi množičnega zapiranja Ujgurov in pripadnikov drugih etničnih manjšin v avtonomni pokrajini Sinkiang. Organizacije za človekove pravice, neodvisni raziskovalci in zahodne vlade ugotavljajo, da je v teh taboriščih zaprtih do 1,5 milijona Ujgurov, Kazahov, Huijev in pripadnikov drugih manjšin, ki se morajo tam učiti kitajščine, prisiljeni pa so se odpovedati svojemu jeziku in tradiciji.

Tisti, ki so prišli iz taborišč, so povedali, da so bili tam žrtve pretepanja, mučenja in zlorab.

Kitajska vlada na drugi strani trdi, da gre za centre za poklicno izobraževanje, ki so potrebni za izkoreninjenje terorizma in separatizma v tej regiji.