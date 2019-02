"Trda meja? Mehka meja? Brez meje!" piše na plakatu med Irsko in Severno Irsko, med katerima so mejni nadzor končali s podpisom velikonočnega sporazuma leta 1998. Foto: Reuters

"Država se bo potencialno morala soočiti z urgentno položajem, na katerega se zdaj čim bolj celovito pripravljamo," je dejal minister. "Ne bomo mogli ublažiti vse škode, ki bo nastala, ampak delamo vse, kar je v naši moči," je dodal ter izrazil upanje, da zakonodaje ne bo treba uveljaviti.

Predlagano zakonodajo, ki je sestavljena iz 15 delov, mora potrditi še parlament, uveljavljena pa bo le v primeru brexita brez dogovora. "Delamo vse, da bi se izognili scenariju brez dogovora, ampak moramo biti pripravljeni, če se zgodi," je v izjavi sporočil irski premier Leo Varadkar.

Zakonodaja je po poročanju BBC-ja namenjena podpori podjetjem in zaščiti delovnih mest, osnovnih storitev in pravic državljanov. Med drugim zajema področje zdravstva, energetike, potovanj, priseljevanja in davkov. Vlada bo tako med drugim poskrbela, da bodo irski državljani lahko še vedno hodili na zdravljenje v Združeno kraljestvo in da jim bodo stroške zdravljenja povrnili.

Irski zunanji minister Simon Coveney upa, da zakonodaje ne bodo uporabili. Foto: Reuters

Banka pripravlja posojila za podjetja

Irska centralna banka je dan predtem sporočila, da je za potrebe prilagoditve na britanski odhod iz Unije za majhna in srednje velika podjetja pripravila dve milijardi evrov posojil. Banka predvideva, da bi brexit brez dogovora irsko gospodarsko rast v prvem letu stal štiri odstotne točke.

Združeno kraljestvo naj bi iz EU-ja izstopilo 29. marca. A malo več kot mesec dni pred tem britanski parlament še ni potrdil ločitvenega sporazuma z EU-jem. Glavni kamen spotike je za britanske poslance irsko varovalo, s katerim naj bi se izognili vnovični uvedbi strogega mejnega nadzora med Irsko in Severno Irsko, ko bo prva ostala del Unije, druga pa se od nje ločila.