Foto: EPA

Johnson si želi nov dogovor o brexitu, a se hitro bliža 31. oktober, ko je predviden izstop Združenega kraljestva iz EU-ja. Vztraja pa, da bo država 31. oktobra izstopila iz EU-ja in zavrača možnost preložitve. Poleg z Junckerjem se bo srečal tudi z luksemburškim premierjem Xavierjem Bettelom.

Zdajšnji evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan, ki bo v prihodnji sestavi komisije predvidoma komisar za trgovino, je dejal, da zadnje dogajanje v Londonu "daje upanje za optimizem." Ob tem je sicer znova potrdil, da EU ostaja "absolutno" solidarna z Irsko.

Bercow poziva Johnsona

Medtem je predsednik spodnjega doma britanskega parlamenta John Bercow na predavanju v Londonu pozval parlament, naj bo "ustvarjalen," če bo premier Johnson ignoriral zakon, ki preprečuje izstop brez dogovora. Bercow je napovedal, da bo s položaja odstopil ob morebitnih predčasnih volitvah oziroma najkasneje 31. oktobra, ko naj bi Velika Britanija zapustila EU.

Zakon, ki so ga britanski poslanci sprejeli, preden so šli na pettedensko prekinitev dela, kakor je zahteval Johnson, od premierja zahteva, da mora zaprositi za preložitev brexita do 31. januarja 2020, če dogovora ali možnostI izstopa brez dogovora do 19. oktobra ne potrdijo poslanci. Johnson vztraja, da ne bo prosil za preložitev. Ob tem je znova poudaril, da je edina možnost za izstop iz Unije tista, ki jo bo podprl parlament.

Johnson je v četrtek zavrnil pozive poslancev, naj znova skliče parlament, pri čemer je vztrajal, da prekinitev parlamentarnega dela ni namenjena olajšanju izvedbe njegovega načrta za brexit. Kot smo poročali, so poslanci in poslanke k ponovnemu sklicu parlamenta pozvali po sodbi škotskega sodišča, da je začasna razpustitev parlamenta nezakonita. Johnson sicer meni, da mora končno sodbo izreči vrhovno sodišče na prizivni obravnavi prihodnji teden.