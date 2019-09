Medtem je v javnost pricurljal predlog resolucije Evropskega parlamenta, kritičen do odnosa vlade Borisa Johnsona. O njej naj bi parlament, ki ima pravico veta na vsakršen dogovor med Londonom in Brusljem, glasoval prihodnji teden.



Resolucija izraža zahtevo, da mora vsak dogovor o brexitu vključevati irsko varovalo. Gre za mehanizem, ki bi po morebitnem izstopu brez dogovora omogočil nadaljnjo odprto mejo med Severno Irsko in Irsko, pri čemer bi nato nadzor potekal med Severno Irsko in preostankom Združenega kraljestva, v kar London ne želi privoliti.



Največ skrbi pa resolucija namenja prihodnjemu statusu državljanov članic Unije v Združenem kraljestvu. Delež teh ljudi, ki nimajo zagotovljene pravice, da ostanejo v državi po brexitu, je namreč narasel na 42 odstotkov vseh državljanov članic v Združenem kraljestvu. Resolucija od Londona zahteva, da britansko notranje ministrstvo prevzame breme dokazovanja, da državljan članice EU-ja nima pravice trajno prebivati v Združenem kraljestvu.