Združeno kraljestvo naj bi iz Evropske unije izstopilo 31. oktobra letos. Foto: Reuters

Škotsko sodišče namreč ni izdalo odredbe za preklic začasne prekinitve dela parlamenta, ki naj bi trajala pet tednov, do 14. oktobra, saj naj bi o zahtevi skupine poslancev iz več strank, ki izpodbijajo odločitev Johnsona, prihodnji teden razpravljalo tudi vrhovno sodišče v Londonu. Obravnava se bo začela v torek.

Tričlanski sodni senat v Edinburgu je danes razsodil v prid zahtevi skupine poslancev, ki izpodbijajo odločitev Johnsona. S tem je sodišče razveljavilo odločitev sodnika iz prejšnjega tedna, ki je razsodil, da Johnson ni kršil zakonodaje. Tričlanski sodni senat v povzetku sodbe poudarja, da so sodniki soglasni v prepričanju, da je bil nagib za odločitev Johnsona o prekinitvi dela parlamenta "neprimeren namen, da bi kastriral parlament". Kot so dodali, bo sodišče izdalo odredbo, v kateri bo razglasilo, da je prekinitev nezakonita in zato nična ter nima nobenega učinka. Sodbo naj bi sodišče objavilo v petek.

London: Pritožili se bomo

Britanska vlada je v odzivu napovedala, da se bo na sodbo pritožila. "Razočarani smo nad današnjo odločitvijo, pritožili se bomo na britanskem vrhovnem sodišču," je dejal predstavnik britanske vlade. Ponovil je, da je bila začasna prekinitev dela parlamenta zakonita in nujna.

Opozicijski poslanci v britanskem parlamentu so medtem po sodbi škotskega sodišča Johnsona pozvali, naj prekliče prekinitev dela parlamenta. "Nihče pri zdravi pameti ni verjel razlogu, zaradi katerega je Boris Johnson prekinil delo parlamenta," je komentiral Keir Starmer, ki je v laburistični stranki pristojen za brexit. "Premierja pozivam, da takoj znova skliče parlament, da bomo lahko razpravljali o tej sodbi in se odločili, kako naprej," je dodal.

Premierju Johnsonu ne gre vse po načrtih. Foto: Reuters

Johnson: Potrebujem čas

Britanski parlament je delo za pet tednov prekinil v torek zjutraj, potem ko so poslanci drugič zavrnili Johnsonovo zahtevo za razpis predčasnih volitev 15. oktobra. Johnson je začasno prekinitev dela parlamenta predlagal konec avgusta, češ da jo potrebuje za predstavitev nove agende notranje politike. Kraljica Elizabeta II. je prekinitev odobrila.

Čas prekinitve in tudi njegovo daljše trajanje od običajnega je med poslanci vseh strank vzbudil nezadovoljstvo. Kritiki Johnsona obtožujejo kršitve ustave. Poslanci, ki nasprotujejo izstopu države iz Evropske unije brez dogovora, premierja obtožujejo, da je namen prekinitve dela parlamenta zajeziti njihove napore, da bi tak izstop preprečili.

Prejšnji teden je sicer škotski sodnik zavrnil zahtevo, naj razsodi, da je zahteva za prekinitev dela britanskega parlamenta nezakonita. "To je politično področje in odločanje, ki ga ni mogoče presojati po pravnih standardih, ampak zgolj po političnih merilih," je zapisal sodnik. Po njegovem mnenju Johnson s svojo odločitvijo ni kršil vladavine prava.