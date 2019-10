V Turčiji živi okoli 3,6 milijona Sircev, večina med njimi je beguncev, ki so državo zapustili zaradi spopadov. Foto: AP

Oettinger, ki je član nemške vladajoče stranke Krščansko-demokratska unija (CDU), je v pogovoru za časopis Welt am Sonntag dejal, da bi po njegovem mnenju moral Bruselj v naslednjem nakazilu Turčiji dati manj denarja kot do zdaj. "Ankara ne potrebuje toliko denarja, saj bo sirske begunce naselila v t. i. varno območje, ki ga želi oblikovati po izgonu Kurdov na severu Sirije," je pojasnil. Dodal je, da so z evropskim denarjem za sirske begunce v Turčiji postavili veliko šol, bolnišnic in namestitev, zato finančne potrebe niso več tako velike.

"Pa ne le to. Menim, da bi morali v prihodnosti več pozornosti in sredstev nameniti drugim državam, kot sta Jordanija in Libanon. Bolj logično je, da ljudem zagotovimo stalno domovanje in jim z denarjem pomagamo do dostojnega življenja, kot da jim ne pustimo nobene druge možnosti, kot da pridejo k nam. Vsak kraj za življenje v Turčiji ali v Jordaniji je manj nevaren kot pot do Berlina. In cenejši," je dejal po poročanju Deutsche Welleja.

Ponudil je tudi konkretne podatke - Evropska unija je od leta 2016 organizacijam, ki skrbijo za pomoč beguncem v Turčiji, namenila šest milijard evrov. Strinja se tudi z nemško obrambno ministrico Annegret Kramp-Karrenbauer, ki je nedavno predlagala vzpostavitev varnega območja pod mednarodno zaščito na severovzhodu Sirije.