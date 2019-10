Nagrada Saharova gre letos zaprtemu ujgurskemu aktivistu Ilhamu Tohtiju. Foto: Reuters

"Tohti je svoje življenje posvetil zavzemanju za pravice ujgurske manjšine na Kitajskem. Čeprav je bil glas zmernosti in sprave, je bil leta 2014 po montiranem sodnem procesu obsojen na dosmrtni zapor. S podelitvijo te nagrade odločno pozivamo kitajsko vlado, naj izpusti Tohtija, pozivamo k spoštovanju pravic manjšin na Kitajskem," je obrazložil odločitev predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.

Zahodne države in organizacije za človekove pravice so zaradi njegove obsodbe protestirale.

Vodil spletno stran Uighur Online

Nagrada Saharov zagovorniku pravic Ujgurov

Tohti, ki bo v petek dopolnil 50 let, je septembra prejel še eno evropsko nagrado za človekove pravice, in sicer nagrado Vaclava Havla, ker je dal "celotnemu ujgurskemu narodu glas".

Tohti je pred aretacijo januarja 2014 ustanovil in vodil spletno stran Uighur Online, na kateri so objavljali prispevke o družbenih vprašanjih v ujgurščini in kitajščini.

Ilham Tohti velja za zmeren glas, ki je opozarjal na etnične napetosti v avtonomni pokrajini Šinjang na zahodu Kitajske, kjer živi muslimanska manjšina Ujguri. Organizacije za človekove pravice trdijo, da so kitajske oblasti v taborišča za prevzgojo v Sinkiangu zaprle več kot milijon Ujgurov in pripadnikov drugih muslimanskih manjšin.

Po navedbah organizacije Human Rights Watch so oblasti v tej pokrajini prav tako vzpostavile obsežen nadzorni sistem, ki vključuje kamere za prepoznavo obraza, iskalce brezžičnih omrežij in obiske na domu.