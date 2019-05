Več strank znotraj EPP-ja iz različnih držav je zaradi napada na evropske institucije in EU-ja zahtevalo izključitev Fidesza iz te politične družine. EPP je Fideszu zato članstvo zamrznil. Foto: Reuters

"Zdaj smo članica EPP-ja (stranka Fidesz) in videli bomo, v katero smer bo šel EPP /.../, ali bomo lahko vplivali nanj in ali je v skladu z interesi Madžarske in madžarskega naroda," je dejal madžarski premier Viktor Orban.

Dodal je, da bi se lahko Fidesz v nasprotnem primeru pridružil novi politični skupini v Evropskem parlamentu. Madžarski premier pri tem ni poimensko pojasnil, za katero skupino bi lahko šlo.

Močna podpora stranke na Madžarskem

Fidesz je na volitvah v Evropski parlament na Madžarskem osvojil več kot 52 odstotkov glasov podpore.

Glede novega predsednika Evropske komisije je madžarski premier napovedal, da bo podprl kandidata, ki bo imel podobna protimigrantska stališča, nacionalni čut in bil pripravljen braniti krščansko kulturo.

EPP se je marca letos odločil za zamrznitev članstva Fideszu zaradi Orbanovega nespoštovanja vladavine prava, medijske svobode in pravic manjšin.