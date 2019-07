Matteo Salvini je na Twiiterju sporočil, da je cilj obiska v Trstu "več ljudi in več sredstev, da zapečatimo mejo s Slovenijo ter dokončno ustavimo prihod nezakonitih migrantov". Foto: Radio Koper/Lea Širok

Na obisk v Trst je prišel italijanski notranji minister Matteo Salvini, kjer se je med drugim sestal s predsednikom Furlanije-Julijske krajine Massimilianom Fedrigo, prav tako članom Lige. Ena od tem njunih pogovorov so ukrepi za zajezitev nezakonitih prehodov prebežnikov čez italijansko-slovensko mejo. Z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom pa sta na sedežu dežele FJK prisostvovala podpisu dogovora o madžarskih investicijah v tržaško pristanišče. Nato bo na prefekturi Savini spremljal še podpis protokolov o zakonitosti naložb in o prisilnem vračanju prebežnikov.

Številni protesti

V znak nasprotovanja tem ukrepom in v podporo ohranitvi odprtih meja na Tržaškem in Goriškem potekajo številni protesti.

Protestniki so med drugim pred palačo, v kateri ima sedež zavarovalnica Generali, ustavili promet. Zbirajo se tudi v drugih tržaških ulicah. Med drugim vzklikajo gesla proti notranjemu ministru in vladi. "Salvinijeva vlada, morilska vlada," besede protestnikov povzema tržaški časnik Primorski dnevnik.

Prebivalci so transparente obesili tudi s svojih balkonov in oken. "Nočemo zidov, Salvini domov," piše na enem od njih v slovenskem jeziku.

Mreža Antifašistični, antirasistični in antiseksistični Trst je vse, ki se ne strinjajo z ravnanjem in izjavami Salvinija, povabila ob 17. uri na Borzni trg, da pokažejo, da v Trstu ni prostora za tiste, ki teptajo človeško dostojanstvo, pozivajo k militarizaciji ozemlja in zaprtju meja.

Levosredinska italijanska opozicijska Demokratska stranka je na Tržaškem od 15. ure dalje pozvala k zbiranju na mejnih prehodih Grmada, Praprot, Volnik, Col, Fernetiči, Orlek, Gropada, Bazovica, Pesek, Botač, Mačkolje, Korošci, Čampore, Lazaret in Prebeneg.

Ob 18. uri se bo dogajanje preselilo na mejni prehod Škofije. Tu se bodo zbirali člani, somišljeniki in privrženci Demokratske stranke, državnega združenja partizanov Italije ANPI-VZPI in italijanskih sindikatov Cgil, Cisl in Uil. S slovenske strani se shodu pridružujeta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacija sindikatov 90.

V Gorici se bo shod začel ob 20. uri na Trgu Evrope. K shodu je pristopilo več slovenskih in italijanskih ustanov in organizacij – med drugim Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovenska skupnost, Forum Gorica, Demokratska stranka ter mnogi drugi.

Zavrnjeno srečanje z manjšinci

Za srečanje s Salvinijem sta zaprosila predsednika obeh krovnih organizacij slovenske manjšine.

Srečanja med italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem in predstavniki slovenske avtohtone manjšine v Italiji v Trstu ne bo, je potrdil predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Walter Bandelj je dejal, da je italijanska stran v pojasnilu zavrnitve prošnje navedla, da bo kmalu v Rim potekalo vladno omizje, na katerem bodo obravnavali vprašanja s področja šolstva, zajamčenega zastopstva v italijanskem parlamentu in vrnitve Narodnega doma v Trstu. Predvidoma se bo vladno omizje sestalo v drugi polovici julija.

Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Bandelj sta se v prošnji za srečanje z italijanskim notranjim ministrom zavzela, da bi obravnavali nekatera pomembna vprašanja glede izvajanja zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2001 in čezmejne odnose med Italijo in Slovenijo.