Foto: BoBo

To je kompromis, bilo je iskanje najmanjšega skupnega imenovalca, je povedal.

Na vprašanje, kako komentira ravnanje hrvaškega premierja Andreja Plenkovića v Bruslju, ko naj bi si močno prizadeval pridobiti položaj zase, je Šarec odgovoril, da je francoski predsednik Emmanuel Macron s svojo izjavo povedal vse. Macron je v ponedeljek, potem ko evropskim voditeljem po celonočnih pogajanjih ni uspelo doseči dogovora, dejal, da je neuspeh povezan tudi z osebnimi ambicijami posameznikov, ki tam niso imele kaj iskati.

Evropski poslanci so danes za predsednika Evropskega parlamenta potrdili Italijana Davida Sassolija, ki bo hram evropske demokracije vodil prvo polovico mandata, torej dve leti in pol.

Po dolgotrajnih pogajanjih so se voditelji v torek le dogovorili o razdelitvi vodilnih položajev. Za novo predsednico Evropske komisije je predlagana nemška konservativna obrambna ministrica Ursula von der Leyen. Za položaj predsednika Evropskega sveta so voditelji članic izbrali belgijskega premierja in liberalca Charlesa Michela. Novi visoki zunanjepolitični predstavnik Unije naj bi postal španski zunanji minister in socialist Josep Borrell, kandidatka za predsednico Evropske centralne banke pa je Francozinja Christine Lagarde.